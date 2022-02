Ein Fan-Traum wird wahr: BioShock wird von Netflix verfilmt

Der Shooter BioShock gehört sicherlich zu den atmosphärisch dichtesten Spielen aller Zeiten und überzeugt auch durch eine einzigartige und spannende Story. Beste Voraussetzungen für eine Verfilmung also und diese ist auch in Planung, wie Netflix bestätigt hat.

Auch BioShock 4 ist in Arbeit

BioShock kam 2007 heraus und gilt bis heute als eines der besten und kreativsten Spiele, die es je gegeben hat. Da drängt sich eine Verfilmung auf und es hat auch bereits in Vergangenheit entsprechende Anläufe gegeben. Doch konkret wurden diese bislang nicht. Doch nun sieht es ganz so aus als würden Fans tatsächlich in eine filmische Welt von Rapture ein- und abtauchen können.Denn Netflix hat bestätigt, dass man gemeinsam mit 2K und Take-Two Interactive einen BioShock-Film produzieren und umsetzen wird. Einen Regisseur oder konkrete Namen für die Besetzung gibt es noch nicht, das ist allerdings zu so einem frühen Zeitpunkt nicht überraschend oder ungewöhnlich. Auch andere Details wie Erscheinungszeitraum sind noch nicht bekannt.Laut Variety spricht der Streaming-Dienst derzeit auch davon, dass das Projekt eine Umsetzung des "BioShock-Franchises" sei. Man kann zwar wohl davon ausgehen, dass es in die Unterwasserwelt Rapture geht, theoretisch kommt aber auch die schwebende Stadt Columbia von BioShock Infinite in Frage. Netflix hat die Sache zudem wohl auch selbst eingegrenzt, denn auf Twitter hat man das Bild veröffentlicht, auf dem Little Sister und Big Daddy zu sehen sind. Es ist schließlich kaum vorstellbar, dass es nicht (zuerst?) unter Wasser geht.Gamer müssen indes immer noch auf einen neuen Teil der BioShock-Saga warten. Entwickler 2K hat zwar bereits Ende 2019 bestätigt, dass man an einem vierten Spiel der Reihe arbeitet. Allerdings hieß es damals, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis der neue Teil veröffentlicht wird. BioShock 4 wird wohl ein Open-World-Setting bieten, als Schauplatz ist eine "neue und fantastische Welt" geplant - hieß es jedenfalls Mitte 2020.