Disenchantment: So geht es in Staffel 4 der Cartoon-Serie weiter

Staffel 4 von Disenchantment steht in den Startlöchern: Im Februar zeigt Netflix insgesamt zehn neue Folgen der Fantasy-Cartoon-Serie des Simpsons-Schöpfers Matt Groening. Ein erster Trailer zeigt jetzt, wie die Abenteuer von Königin Bean und ihren Freunden weitergehen.Die Handlung der neuen Folgen setzt nahtlos an das rund ein Jahr zurückliegende Finale der dritten Staffel an und beginnt daher mit einer recht ungewohnten Ausgangssituation: Die trinkfeste Königin Bean und ihre Begleiter, Elfo und Luci, wurden während ihrer Reise durch Dreamland getrennt. Ob und wie die drei wieder zusammenfinden, können wir schon in wenigen Tagen erfahren. Und auch für die Zukunft des Königreichs Dreamland scheint uns die eine oder andere Überraschung zu erwarten.Staffel 4 von Disenchantment startet am 9. Februar 2022 weltweit bei Netflix.