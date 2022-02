Neu bei Netflix: Nutzer können 'Weiterschauen'-Liste endlich aufräumen

Mit der "Weiterschauen"-Funktion stellt Netflix eine gute Möglichkeit bereit, um eventuell vergessene Filme und Serien fortzuführen. Viele Nutzer empfinden den Bereich jedoch als Müllhalde abgebrochener Streams, so dass Netflix jetzt reagiert und eine manuelle Bereinigung anbietet.

Netflix-Empfehlungen für Februar 2022

Netflix geht mit der neuen Aufräumen-Funktion der "Weiterschauen"-Liste den Wünschen vieler Abonnenten nach und vergleicht die Möglichkeit mit dem "Traum von einem leeren Posteingang" bei E-Mails. Das vor wenigen Tagen eingeführte Feature bietet es auf allen Geräten an, Serien oder Filme vergleichsweise einfach aus der Reihe "Weiterschauen" zu entfernen. Für den Vorgang auf dem Computer, Fernseher, Smartphone und Tablet wurde dahingehend eine neue Anleitung im Hilfe-Center des Streaming-Dienstes hinzugefügt.Netflix erklärt: "Dazu klicken Sie ganz einfach auf eine Serie oder einen Film und anschließend im Seitenmenü auf ‘Aus Weiterschauen löschen'. Und sollten Sie Ihre Meinung wieder ändern, können Sie durch einen Klick auf den Zurück-Pfeil das Ganze einfach wieder rückgängig machen." Auf dem PC oder Mac reicht hingegen bereits die Bewegung mit der Maus über den jeweiligen Streifen in der "Weiterschauen"-Liste, um ein Mouse-Over-Menü samt der passenden Option zum Aufräumen zu öffnen.Der Streaming-Dienst zeigt unter anderem die zweite Staffel von Space Force, die neue Krimi-Mystery-Serie Murderville mit Will Arnett und zeitexklusiv "neue" Folgen von Rick and Morty (Staffel 5) und Brooklyn Nine-Nine (Staffel 7). Neu im Programm ist zudem der Vikings-Nachfolger Valhalla, der sich 100 Jahre nach der erzählten Geschichte auf eine neue Krieger-Generation konzentriert. Außerdem sieht man die zweite Staffel der Drama-Serie Süße Magnolien und Inventing Anna mit Julia Garner.