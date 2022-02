AVM FritzBox 7590 AX: Neuauflage lässt ISDN-Anschluss vermissen

Heimlich, still und leise scheint das IT-Unternehmen AVM eine weitere Version seiner FritzBox 7590 AX einzuführen. Einziger Unterschied: Die Telefonanlage des "neuen" WLAN-Routers muss auf einen ISDN-Anschluss verzichten. Erste Shops listen die Neuauflage für 319 Euro.

Sorgt der weltweite Chipmangel für eingeschränkte Telefonanlagen?

Erst im Mai 2021 hatte AVM die FritzBox 7590 AX als Weiterentwicklung seines bekannten DSL-Flaggschiffs vorgestellt, das mit Hilfe des Wi-Fi 6-Standards einer Frischzellenkur unterzogen wurde. Nur wenige Monate nach der flächendeckenden Markteinführung ist Caschys Blog auf eine neue 2022er-Revision gestoßen, die unter anderem bereits im Online-Shop von Notebookbilliger.de zu finden ist. Die Änderungen sind bereits in der Produktbeschreibung erkennbar: "Ohne ISDN."Bereits die FritzBox 6690 Cable musste auf den ISDN-Anschluss (S0-Bus) verzichten. Damals hieß es, dass "der Hersteller der ISDN-Bauteile alles ausgemustert habe, weil modernere Technologien Vorrang haben". Inwieweit die Problematik auf die durchaus weitreichende Chipkrise zurückzuführen ist, bleibt offen. Ebenso ist unklar, ob die FritzBox 7590 AX zukünftig einzig und allein ohne ISDN-Funktion ausgeliefert wird oder ob AVM zweigleisig fährt. Aktuell wird der WLAN-Router mit ISDN für 269 Euro, ohne den bekannten Standard allerdings für 319 Euro (evtl. UVP) gelistet.Besucht man die Webseite des Unternehmens, findet man die FritzBox 7590 AX weiterhin in altbekannter Form. Abseits der ISDN-Frage wird das Modell allerdings auch zukünftig mit vier Gigabit-LAN-Anschlüssen, WLAN AX mit bis zu 2400 MBit/s und einer integrierten Telefonanlage für bis zu sechs schnurlose DECT-Telefone und zwei analoge Telefone ausgeliefert. Gleiches gilt für sämtliche Smart-Home-Funktionen in Verbindung mit FritzOS, Sicherheits- und Speicher-Features sowie dem WLAN-Mesh in Verbindung mit Repeatern und Co.