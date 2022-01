AVM startet erstes Update für die neue günstige WiFi-6-FritzBox 7510

AVM hat für den erst vor kurzem auf den Markt gebrachten FritzBox-WiFi-6-Router 7510 ein erstes Update veröffentlicht. Die neue FritzOS-Version trägt die Nummer 7.30. Es handelt sich um ein Wartungsupdate, das einen Verbindungsfehler behebt.

Online-Update starten

FritzOS 7.30 für FritzBox 7510 Behoben Unter bestimmten Bedingungen kommt keine Internetverbindung zustande (PPPoE-Fehler)

Unter Umständen konnte es sein, dass Besitzer der neuen FritzBox 7510 keine Internetverbindung herstellen konnten. Laut dem Internet-Spezialisten AVM handelte es sich um einen sogenannten PPPoE-Fehler. PPPoE steht für Point-to-Point Protocol over Ethernet. Falls einem ein PPPoe-Fehler angezeigt wird, ist die Kommunikation zwischen Modem und der Vermittlungsstelle gestört oder kann nicht hergestellt werden. Um dieses Problem bei der neuen FritzBox zu beheben, bekommt die FritzBox 7510 jetzt ein erstes Software-Update.Die Updates werden grundsätzlich allen Nutzern empfohlen, auch wenn man selbst nicht von dem Problem betroffen war, da AVM laut eigenen Angaben grundsätzlich mit jeder Software-Aktualisierung auch sicherheitsrelevante Änderungen veröffentlicht. Die kompletten Release-Notes haben wir am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Besitzern des neuen Routers wird das Update dringend empfohlen. Informationen zu sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es aktuell nicht. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen in der Nutzer-Oberfläche.Die Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu wählt man Internetbrowser "fritz.box", "fritz.powerline" oder "fritz.repeater" aus und geht dann auf den Menü-Punkt Assistenten/ Update beziehungsweise "Firmware aktualisieren" und folgt den Anweisungen.