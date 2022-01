AVM legt nach: Neues Labor-Update für FritzBox 7590 und 7590 AX

Netzwerk-Spezialist AVM hat nach dem Start der neuen Beta-Testreihe für das kommende FritzOS 7.50 jetzt bereits nachgelegt: Es gibt ab sofort eine experimentelle Version für die FritzBox 7590 AX und eine neue Version für die FritzBox 7590.

Tester sollen Feedback einreichen

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.39-94090 (innerhalb FritzLabor) DECT/FritzFon: Behoben - Sprachansagen in bestimmten Szenarien nicht funktional

Labor-Update für FritzBox 7590 AX Internet:

Neu: Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen

Verbesserung: Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Verbesserung: Der am WAN verwendete IPv6 Interface Identifier wird zufällig gewählt

Verbesserung: In der Bedienoberfläche verdeutlicht nun eine Abbildung die unterschiedlichen VPN-Verbindungstypen

Verbesserung: Weitere FRITZ!Box-Produkte im Mesh werden im MyFRITZ!-Konto des Mesh Masters automatisch registriert

Änderung: Anzeige und Einstellung des NetBIOS-Filters ermöglicht (nur FRITZ!Box Cable)

Änderung: Bei Neuanlegen einer Portfreigabe ist die Anwendung "Emule" nicht mehr vorgesehen

Änderung: Vordefinierte Auswahl von DynDNS-Anbietern durch eine allgemeine Einstellmöglichkeit ersetzt

DSL:

Verbesserung: Interoperabilität gegenüber ADSL2+ und VDSL-Gegenstellen verbessert

WLAN:

Verbesserung: Beim Wechsel der Verschlüsselung zu "unverschlüsselt" auf dem Mesh Master Aktivierung des 5 GHz-Funknetzes sichergestellt und WLAN-Geräte ggf. korrekt abgemeldet

Verbesserung: Datenraten gegen einige WLAN-Geräte gesteigert

Verbesserung: Die Legende unterhalb "Belegung der WLAN-Kanäle" auf der Seite WLAN > Funkkanal jetzt mit einzeiliger Darstellung (Seite: WLAN / Funkkanal)

Verbesserung: Die automatische Kanalwahl bei Prüfung auf bevorrechtigte Nutzung im 5 GHz Funknetz optimiert

Verbesserung: In der Mesh Betriebsart als Repeater werden nun Verbindungen mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht

Verbesserung: Kanalwahl durch die Autokanal-Funktion wiederholen, wenn Zielkanal durch Radar blockiert ist

Verbesserung: Overlay mit Hinweistext bei der grafischen Darstellung "Auslastung des aktuellen Funkkanals" nun auch bei aktivem VHT160 Modus

Änderung: Bei der Bedienoberfläche haben die Seiten WLAN-Funknetz, -Sicherheit und -Funkkanal eine neue Struktur

Änderung: neue Meldung unter System / Ereignisse bei Überschreitung der zulässigen maximalen Anzahl Repeater (nur 7590 AX)

Mesh:

Verbesserung: Anzeige der Heimnetzverbindungen auf der Seite "Mesh" der Benutzeroberfläche reagiert schneller auf Änderung:en

Verbesserung: Eine Benutzeroberfläche neu verbundener Heimnetzgeräte ist schneller über die Verlinkung der Mesh-Grafik aufrufbar

Verbesserung: Geänderte Land- und Spracheneinstellung des Mesh Masters wird automatisch auf den Mesh Repeater übertragen

Verbesserung: Neuer Hinweis in den System-Ereignissen, wenn eine Netzwerkschleife durch FRITZ!OS aufgelöst wurde

Telefonie:

Neu: Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)

Verbesserung: Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung: Tabellarische Darstellung der eingerichteten Rufumleitungen überarbeitet

Verbesserung: Unterstützung von Fotos für Online-Telefonbücher von Apple, Telekom sowie CardDAV-Anbieter

Verbesserung: Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

DECT/FRITZ!Fon:

Neu: Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine

Neu: Terminkalender in FRITZ!Fon

Verbesserung: Komfortable Steuerung von DECT-Headsets, die GAP oder CAT-iq 2.x konform sind

Verbesserung: Kurzwahlen für die Zifferntasten 2-9 direkt am FRITZ!Fon durch langes Drücken der Ziffer einrichtbar

Verbesserung: höhere/optimale Auflösung von Bildern aus dem Google Onlinetelefonbuch

Änderung: keine Signalisierung an FRITZ!Fon für entgangene Anrufe, die älter als 28 Tage sind

Heimnetz:

Verbesserung: FRITZ!Powerline-Geräte können in den Geräte-Details der FRITZ!Box-Bedienoberfläche unter Heimnetz > Netzwerk neu gestartet bzw. per Schaltfläche angemeldet werden

Verbesserung: Mehr Flexibilität bei der Vergabe eigener Gerätenamen im Heimnetz für die Anzeige in der Benutzeroberfläche

Smarthome:

Neu: Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)

Neu: Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung

Verbesserung: Für Heizkörperregler kann die Funktion "Adaptiver Heizbeginn" deaktiviert werden

System:

Verbesserung: Bei der Anmeldung an der Bedienoberfläche wurde die Benutzerinteraktion überarbeitet

Verbesserung: Bei der Ersteinrichtung gibt die Bedienoberfläche eine Übersicht über den Stand und Fortschritt

Verbesserung: die Push Service E-Mail "Kennwort vergessen" wurde erweitert um die Information zum Gerät, auf dem diese Mail angefordert wurde

Änderung: Bei der Bedienoberfläche geändertes Bedienkonzept bei Einstellungsänderungen

Änderung: Copyright-Angabe in rechtlichen Hinweisen wurde aktualisiert

Änderung: Layout-Überarbeitung der FRITZ!Box-Bedienoberfläche

USB:

Neu: Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien

Verbesserung: unter Heimnetzfreigabe wird eine Liste der FRITZ!Box-Benutzer mit NAS-Rechten angezeigt

Änderung: Beim Hochladen von Dateien auf fritz.nas wird nun das Erstellungsdatum der jeweiligen Datei angezeigt

AVM hat eine neue experimentelle Labor-Version für die FritzBox 7590 und das Schwestermodell 7590 AX herausgegeben. Besitzer dieser Router können die Verbesserungen ab sofort ausprobieren. Man befindet sich dabei noch ganz am Anfang der Labor-Tests, es ist erst das zweite Update für die 7590 und das erste für die 7590 AX - entsprechend spannend dürften diese ersten Gehversuche mit den angekündigten Neuerungen für FritzOS 7.50 werden. Über die Vorschau auf FritzOS 7.50 haben wir einen separaten Artikel veröffentlicht , in dem ihr alle wichtigen Änderungen findet. Wir haben die kompletten Release-Notes für den AX-Router am Ende des Beitrags mit angefügt. Die FritzBox 7590 bekommt dagegen nur eine Fehlerbehebung für DECT-Telefone.Die neuen Versionen tragen die Buildnummern 07.39-94090 für die 7590 und 07.39-94093 für die 7590 AX. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.