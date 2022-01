AVM startet neue Funktionen für FritzApp WLAN und FritzApp Fon

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Fon für iOS und für die FritzApp WLAN für Android weitere Updates veröffentlicht. Beide Apps bekommen damit ab sofort neue Funktionen, außerdem gibt es Verbesserungen.

Was kann die FritzApp WLAN?

FritzApp Fon für iOS Version 5.0.0 NEU: Rufsignalisierung über neueste iOS-Technologie für Telefonate

FritzApp WLAN für Android Version 2.12.0 NEU: Anzeige der Latenz im WLAN beim "WLAN messen"

Verbesserung: Anzeige der Kanalbandbreite der aktuellen Verbindung

AVM

AVM hat jetzt für Nutzer der Smartphone-Apps des Unternehmens weitere Aktualisierungen bereitgestellt. So gibt es nach dem Update für die FritzApp Fon für Android jetzt neu auch Aktualisierungen für die iOS-Version der Anwendung. Wer FritzApp Fon auf dem iPhone nutzt, bekommt dabei ab sofort die Option, die Rufsignalisierung über neueste iOS-Technologie für Telefonate zu nutzen. Voraussetzung dafür ist ein Router mit FritzOS 7.20 oder neuer, sowie iOS 14 oder neuer auf dem iPhone oder iPad. Die neue Version steht ab sofort als Aktualisierung oder als Download über den iOS App-Store bereit. Die kompletten Release-Notes haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt.Das zweite heute gestartete Update betrifft die FritzApp WLAN für Android. Mit der neuen Version 2.12.0 startet AVM die Anzeige der Latenz im WLAN im Menüpunkt "WLAN messen". Nutzer hatten sich diese Analyse in der App gewünscht, nun startet sie zunächst für Android-Nutzer. Die neue Version ist ab sofort als automatisches Update oder über den Play Store zu beziehen Die FritzApp WLAN erleichtert die Überwachung aller Access Points im Heimnetz durch eine übersichtliche Anzeige. Dazu gibt es verschiedene Übersichten für FritzWLAN-Repeater, FritzPowerline-Adapter und FritzBoxen , und man kann den WLAN-Durchsatz messen. Nutzer können sich zudem über vorhandene FritzOS-Updates informieren. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 6.50.AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind gern gesehen.