House of Disney+: Neue Werbekampagne für Disney+ gestartet

Disney hat eine neue Werbekampagne für seinen hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ gestartet. Unter dem Motto "Alles, was du liebst und alles, was du nie erwartet hättest" (Stories You'd Expect + Stories You Wouldn't) soll vor allem die große Vielfalt des Angebots hervorgehoben werden. Im Werbespot werden ein paar der aktuellen und kommenden Highlights auf unterhaltsame Art und Weise vorgestellt.Das eine Minute lange Video lässt uns am Leben verschiedener Bewohner eines Hochhauses teilhaben, die alle ziemlich tief in die Welten ihrer Lieblingsfilme und -serien abtauchen. Neben Toy Story, The King's Man: The Beginning und Die Simpsons zählen dazu auch The Kardashians, Star Wars: Das Buch von Boba Fett und The Walking Dead.Der Werbespot wird demnächst auch im Fernsehen und im Kino zu sehen sein und entstand bei der Werbeangentur Leo Burnett London unter der Regie von Ian Pons Jewell.