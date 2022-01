CoD Modern Warfare: Ambitionierte Fortsetzung entsteht in 11 Studios

Dass es eine Fortsetzung des 2019 erschienenen Call of Duty : Modern Warfare geben wird, ist klar, jetzt zeigt das Projekt deutliche Lebenszeichen. Die Entwicklung soll auf insgesamt 11 Studios verteilt sein, damit arbeitet praktisch der gesamte Activision-Konzern dem Projekt zu.

Nur einmal pro Jahrzehnt: Der ambitionierte Call Of Duty bisher

Entwicklung läuft wohl sehr rund

Activsion

Noch ist vieles rund um die Fortsetzung von COD: Modern Warfare in Nebel gehüllt, Gerüchte zur Arbeit an dem Titel gibt es aber schon seit einer ganzen Weile - schließlich sind drei Jahren seit dem Release des Vorgängers vergangen. Der war in der Zusammenarbeit von insgesamt 8 Studios entstanden, bei der Neuauflage will man aber offenbar noch ambitioniertere Ziele verfolgen.Wie der Twitter-Nutzer RalphsValve laut Gamepur berichtet, soll Activision praktisch alle seine Kräfte gebündelt und insgesamt 11 Studios mit den Arbeiten an der Fortsetzung betraut haben: "Alle Männer an Deck." Im oben verlinkten Tweet könnt ihr einen Blick auf alle angeblich beteiligten Studios werfen, dabei sollen unter anderem bekannte Namen wie Sledgehammer, mehrere Infinity Ward-Studios und zusätzlich Treyarch mit dabei sein.RalphsValve will außerdem auch eine Einordnung zum aktuellen Status des Projekts liefern können: "Es wurde mir schon früher als ein Titel, ‘wie er nur einmal pro Generation vorkommt' beschrieben - daher ist praktisch jedes Activision-Studio an der Entwicklung des Spiels beteiligt. Die Dinge entwickeln sich reibungslos."Schützenhilfe erhält er für seine Aussagen von dem bekannten Leaker und Journalisten Tom Henderson. Wie dieser in einem neuen Video beschreibt, könne er nach Gesprächen mit beteiligten Entwicklern sogar bestätigen, dass die COD: Modern Warfare-Fortsetzung bereits den Alpha-Status erreicht hat.