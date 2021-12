Flight Simulator: Neues Update verbessert Wetter, Stabilität und Co.

Microsoft gewährt Hobbypiloten ab sofort Zugriff auf eine Vorabversion des möglichen Sim Update 8 für den Flight Simulator 2020 . Dabei stehen eine Vielzahl von Bugfixes auf der Agenda, welche Probleme mit Flugzeugen, der Spielwelt, dem Wetter und Abstürzen beseitigen sollen.

Fehlerbehebungen und Aussicht auf zukünftige Updates

Flight Simulator Release Notes - Patch 1.21.17.0 (Übersetzt via DeepL)

Mehrere Abstürze wurden im gesamten Titel behoben.

Bessere Verwaltung der verschiedenen METARs, um harte Wetterübergänge zu vermeiden

Abnormale Temperaturen oberhalb von FL450 behoben

Die Daten der benutzerdefinierten Wettervoreinstellung wurden gespeichert

Live-Wetterwolken am Boden werden jetzt als Nebel angezeigt

Regen und Nebel erhalten nun korrekt Schatten von darüber liegenden Wolken

Behoben "10SM" Metarsichtbarkeit

Behoben: Live-Wetter bezieht sich jetzt auf AMSL statt auf AGL

Problem behoben, das Interaktionen mit der Symbolleiste in VR verhinderte

Einige der VR-Controller-spezifischen Steuerelemente (z.B. Wechsel zwischen Proxi- und Raycast-Modus), die im Bindungsmenü nicht verfügbar waren, wurden hinzugefügt

Die Schaltflächen zum Drehen und Ziehen, die mit WMR-VR-Controllern nicht gut reagierten, wurden korrigiert

VR-Controller funktionieren jetzt auch bei Verwendung des Legacy-Cockpit-Interaktionssystems

TrackIR-Unterstützung wurde behoben

Es wurde behoben, dass die WorldMap bei Verwendung eines benutzerdefinierten Mausprofils nicht geschwenkt/gezogen werden konnte. Hinzufügen eines Slots im Kontrollmenü

HUD-Shader-Unterstützung für 3rd-Party-Flugzeuge behoben

Reverse Throttle behoben

Mechanismus zum Überschreiben der Bemalung für WASM-Module behoben

Behoben: Das Glascockpit bleibt beim Start aus dem kalten und dunklen Zustand der Volocity ausgeschaltet

Weißes Rendering des Copilot-HUDs in der Boeing 787-10 Dreamliner behoben

Ein Problem wurde behoben, bei dem Straßen blinken konnten

Behebung von Farbverläufen, die mit Sim-Update 5 eingeführt wurden

Leistungsoptimierung für Reno-Multiplayer-Rennen

Reno-Stände werden während RTC nicht mehr falsch platziert

Benachrichtigung "Zu hoch" beim Start eines Zeitfahrens behoben

Assistenz-Einstellungen sollten nicht mehr ohne Benutzereingabe auf Leicht eingestellt werden

Aktualisierung der Lokalisierung für alle unterstützten Sprachen

Wer die Vorteile des kommenden Dezember- oder Januar-Patches bereits vorab ausprobieren möchte, kann ab sofort den Xbox Insider Hub auf dem Windows-PC oder der Xbox Series X nutzen, um die ersten Features des Sim Update 8 als sogenannte Preview-Version zu installieren. Im Gegensatz zu den bekannten World Updates handelt es sich bei der jüngsten Aktualisierung nicht um eine grafische Erweiterung der Spielwelt, sondern um einen technischen Patch, der diverse Bugs ausmerzen soll.Aus dem kürzlich veröffentlichten und im unteren Bereich dieses Artikels aufgeführten Changelog geht hervor, dass sich Microsoft und das Asobo Studio nicht nur auf die Stabilität und Performance des Flight Simulator konzentrieren, sondern auch in den Bereichen Wetter, Virtual Reality (VR), Peripherie, Flugzeuge, Spielwelt, Reno Air Races und Benutzeroberfläche Hand anlegen. Abseits dieser Verbesserungen aktualisieren die Entwickler die Wunschliste der Spieler, von der diverse Punkte im kommenden Jahr erfüllt werden.Unter anderem gibt man bekannt, dass bis zum vierten Quartal 2022 lang erwartete Helikopter, Gleiter und Segelflugzeuge in den Flight Simulator integriert werden sollen. Ebenso können Spieler eine Unterstützung für mehrere angeschlossene Monitore, einen deutlich verbesserten Replay-Modus und den Ausbau des bereits in einer Preview zur Verfügung stehenden DirectX 12-Betriebs erwarten. Für das kommende Jahr sind zudem World Updates für die Regionen Brasilien und Italien geplant. Ein Release-Termin für diese steht jedoch noch nicht fest.