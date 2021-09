Microsoft Flight Simulator: Neuer Patch behebt Fehler und Abstürze

Mit dem Patch 1.19.9.0 veröffentlichen Microsoft und Asobo einen weiteren Hotfix für den Flight Simulator 2020, der eine Handvoll Fehler und Abstürze (auf dem Desktop) beheben soll. Ebenso veröffentlichen die Entwickler eine neue Roadmap für zukünftige Updates des Spiels.

Flight Simulator Release Notes: Hotfix-Patch 1.19.9.0

Fehlerhafte Nachtbeleuchtung behoben, wenn die Render-Skala nicht auf 100% gesetzt war

Offscreen Pre-Caching Option im VR-Menü hinzugefügt

Einige allgemeine Abstürze behoben

Der Trim-Reset-Knopf auf dem Thrustmaster TCA Quadrant wurde behoben

Abgesicherter Modus wird nicht mehr ausgelöst, wenn ein Absturz beim Schließen des Programms auftritt

Die fehlende Wassermaske in Luzern wurde hinzugefügt

Die Farbkorrektur für die Photogrammetrie in Wien wurde überarbeitet

Wasserriss in der Nähe des POI Moritzburg wurde behoben

Terrain-Spike um LOWI behoben

Absturz bei Resync aus dem Aircraft Editor ohne ausgewähltes Flugzeug behoben

Der zum Wochenende angekündigte Hotfix kann mittlerweile von allen Hobbypiloten via Microsoft Store oder Steam heruntergeladen werden. Aus den unten aufgelisteten Patch-Notes geht hervor, dass die Entwickler an der fehlerhaften Nachtbeleuchtung und den Menüs im Virtual-Reality-Modus (VR) gearbeitet haben. Weiterhin wurden Bugfixes ins Spiel gebracht, welche grafische Fehler des kürzlich ausgerollten World Update 6 (Deutschland, Österreich und Schweiz) ausmerzen. Änderungen werden vorrangig für die Regionen und Städte Luzern, Wien sowie Moritzburg aufgeführt.Zu guter Letzt kämpft Microsoft weiterhin gegen diverse Absturzquellen des Flight Simulator 2020 , die Nutzer ohne Fehlerhinweise auf den Desktop ihrer Windows-PCs befördern (engl. Crash to Desktop). Im Changelog ist allerdings nur die Rede von der Behebung allgemeiner Abstürze und die Nichtausführung im abgesicherten Modus, sollte das Spiel abstürzen, während Nutzer dieses gerade beenden wollen. Aus der aktualisierten Development Roadmap geht zudem hervor, dass bis Dezember 2021 scheinbar keine weiteren World-, dafür aber zwei technische Sim-Updates geplant sind.