Flight Simulator: Auf diese neuen Updates können sich Spieler freuen

Microsoft gewährt einen ersten Ausblick auf die anstehenden Aktualisierungen für seinen Flight Simulator. Aus der ersten Roadmap des Jahres 2022 gehen die angepeilten Termine für neue Sim- und World-Updates hervor. Die Reise geht unter anderem nach Italien und Brasilien.

World-Updates für Italien und Brasilien, Helikopter & Co. in Planung

Mit der Veröffentlichung eines neuen Entwicklungszeitplans bestätigen Microsoft und das für den Flight Simulator zuständige Asobo Studio weitere Meilensteine, die in diesem Jahr genommen werden sollen. Neben dem aktuell ausgelieferten Sim Update 7 stehen bereits Ende Januar das World Update 7 und die Integration des Hochdecker-Verkehrsflugzeugs Fokker F.VII auf dem Programm. Die achten Sim- und World-Updates sollen im üblichen zweimonatigen Abstand Ende Februar und März folgen. Gleiches gilt für den sowjetischen Flieger Antonov AN-2, der als erster "Famous Flyer" von den Entwicklern angedacht ist.Für Spieler stellen die World-Updates die interessantesten Neuerungen innerhalb des Flight Simulators dar - vor allem aufgrund der grafischen Politur für verschiedenste Regionen der Spielwelt. Welche Länder Microsoft in den nächsten Monaten mit einem höheren Detailgrad, samt dem Fokus auf Städte und Sehenswürdigkeiten, aktualisieren wird, wurde bisher nicht bestätigt. Aus den aktuellen Feedback-Snapshots der Community geht jedoch hervor, dass die Arbeiten an einem Italien-Update bereits begonnen haben und zudem Brasilien für das Jahr 2022 ins Auge gefasst wurde.Auf den Wunschlisten gehören weiterhin die Implementierung von Helikoptern (4. Quartal 2022), Multi-Monitor- und Replay-Funktionen (2022), die bessere Umsetzung von DirectX 12 (2022) sowie Gleiter und Segelflugzeuge (3. Quartal 2022) zu den Favoriten vieler Spieler. Ebenso dürfte in diesem Jahr ein Ausbau des Multiplayer-Modus folgen, in dem sich mehrere Spieler ein einzelnes Cockpit im (Co)-Pilot-Stil teilen. Gerade in Verbindung mit Xbox Live-Gruppen könnte der bisher zum Großteil auf Solo-Flüge ausgelegte Flight Simulator somit deutlich interessanter werden.