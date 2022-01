iPad Air 2022 noch im Frühjahr mit A15 Bionic-Chip und 5G geplant

Apples überarbeitetes iPad Air könnte schon in Kürze erscheinen. Einem neuen Bericht zufolge ähnelt es dem iPad mini der sechsten Generation und verfügt über 5G-Konnektivität und eine Ultrawide-FaceTime HD-Kamera.

Noch wenige Details bekannt

Über die neue Gerüchte zum iPad Air der fünften Generation berichtet jetzt das Online-Magazin AppleInsider und verweist dabei auf Quellen aus Japan . Es wird dabei erwartet, dass Apple wie gewohnt im Frühjahr ein Event zur Vorstellung des neuen iPads abhalten wird, möglicherweise im März. Es wird dabei auch allerdings erwartet, dass das Hauptaugenmerk des Events beim neuen iPhone SE liegen wird und die Auffrischung des iPad Air nur eine "Randnotiz" sein wird.Das iPad Air der dann fünften Generation soll dabei eine Reihe von ähnlichen technischen Spezifikationen enthalten, die an das iPad mini angelehnt sind, darunter ein A15 Bionic-Chip und Unterstützung für 5G-Mobilfunknetze.Zudem heißt es, dass die FaceTime HD-Kamera auf eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Version aktualisiert wird und den gleichen Center Stage-kompatiblen Sensor wie andere iPad-Modelle bekommen soll. Auf der Rückseite erhält die Kamera laut der Gerüchteküche einen Vierfach-LED-True-Tone-Blitz.Was das Äußere angeht, so war die Rede davon, dass Apple das Design vom 11-Zoll-iPad Pro der dritten Generation übernehmen wird, was also einen Unterschied zum aktuellen Look des iPad Airs zeigt. Bisher sind allerdings nur wenige Gerüchte über das iPad Air 2022 aufgetaucht. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meinte dabei schon im vergangenen Herbst, dass Apple die Verwendung von OLED-Technologie für das Display vermeiden will, um einen Konflikt mit einem möglichen 11-Zoll-iPad-Pro-Update mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung zu vermeiden.