11. Gen Intel, RTX 3080, 17-Zoll mit 300 Hz: LGs erstes Gaming-Laptop

LG macht schon lange Laptops, wagt sich jetzt aber zum ersten Mal in den Bereich der Gaming-tauglichen Mobilrechner vor. Zum Start in den umkämpften Markt lässt man mit dem "UltraGear"-Modell 17G90Q ordentlich die Muskeln spielen.

Intel Tiger Lake H-Prozessor der 11. Generation

NVIDIA GeForceTM RTX 3080 Max-Q-Grafikkarte

16/32GB Dual-Channel-Speicher und Dual-SSD-Slot

Viele Extras

Für den globalen Gaming-Laptop-Markt wird für die kommenden Jahre ein stetiges Wachstum vorausgesagt. Von diesem wachsenden Kuchen will jetzt offenbar auch LG ein Stück abhaben. Im alljährlichen Vorglühen zur CES 2022 versucht man jetzt mit einem echten High-End-Modell die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.In Bezug auf Prozessor , Grafikkarte und Speicher bewegt sich LG damit sehr nahe an dem, was aktuell in der Spitze in einem Laptop dieser Bauart verbaut werden kann. Trotz gut dimensioniertem 93-Wh-Akku kommt das Gerät auf eine Dicke von unter 21,4 Millimetern und Gewicht von weniger als 2,7 Kilogramm - hier hilft auch das Gehäuse aus Aluminium.Für Gamer kommt zu diesem Leistungspaket dann noch ein sehr wichtiges Argument: Das 17,3-Zoll-Display setzt auf IPS-Technologie und eine sRGB-Abdeckung von 99 Prozent. Mit einer Reaktionszeit von 1 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 300Hz dürfte man hier endgültig die Wunschliste vieler Spieler abrunden - wobei es natürlich stark darauf ankommt, welche Titel man hier wirklich mit der entsprechenden Geschwindigkeit betreiben kann.LG versucht das Paket dann noch mit einigen Extras zu versüßen. Im Einschaltknopf ist ein Fingerabdruck-Sensor integriert, die FHD-Webcam wird mit Dual Mic-Setup ergänzt. Für den richtigen Klang soll ein 2-Wege-Lautsprechersystem mit "DTS:X Ultra"-Zertifikat sorgen. Zu guter Letzt erlaubt das RGB-Keyboard die farbliche Ansteuerung jeder einzelnen Taste.Nach dem Start in den USA und Südkorea soll der LG UltraGear 17G90Q auch in anderen Märkten verfügbar sein. Preise nennt das Unternehmen zur Vorstellung noch nicht, die sollten bei der CES 2022 Anfang Januar folgen.