Bug in Teams: Google fordert zur schnellen Update-Installation auf

Vor einigen Wochen wurde ein gravierender Fehler innerhalb der Teams-App für Android bekannt. Der Bug hat dafür gesorgt, dass keine Notrufe mehr abgesetzt werden konnten. Nun warnt Google die Nutzer vor dem Problem und empfiehlt, die neueste Version zu installieren.

Bug seit dem 10. Dezember behoben

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Anfang Dezember haben einige US-amerikanische Nutzer berichtet, dass es auf Smartphones mit installierter Teams-App nicht mehr möglich ist, die Notrufnummer 911 zu erreichen. Später wurde bekannt, dass auch weitere Nummern wie der britische Notruf-Dienst 999 und die hierzulande genutzte 112 nicht mehr angerufen werden konnten. Das Problem betrifft Nutzer, die die Teams-App besitzen, sich jedoch mit keinem Microsoft-Konto angemeldet haben.Der Bug betrifft ausschließlich Nutzer, die ihre Teams-App seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert haben. Wer die App nach dem 10. Dezember auf den neuesten Stand gebracht hat, kann die von Google verfasste Warnung ignorieren. In den neuen Builds wurde das Problem bereits behoben. Abhängig von den Update-Einstellungen dürften die Aktualisierungen auf vielen Geräten automatisch installiert worden sein.Dennoch hat Google die Nutzer der App jetzt per E-Mail über das Problem informiert. Wie The Sun schreibt, werden die Nutzer dazu aufgefordert, die neueste Version der App aus dem Google Play Store herunterzuladen. Wer die App seit dem 10. Dezember aktualisiert hat, soll die Nachricht nicht weiter beachten.Für den Bug sollen unerwünschte Interaktion zwischen Microsoft Teams und dem mobilen Google-Betriebssystem verantwortlich sein. Während Microsoft für die App bereits einen Patch anbietet, möchte der Suchmaschinenkonzern das Problem bald mit einem Android-Update beseitigen. Die Aktualisierung soll in den kommenden Tagen bereitgestellt werden.