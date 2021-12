Apple Watch: Erste Details zur robusten Series 8 und der Watch SE 2

Nach einem leichten Facelift des Watch-Portfolios rund um die Series 7 soll Apple für das nächste Jahr ein größeres Upgrade planen. Nicht nur könnten eine neue Apple Watch SE 2, sondern auch eine deutlich robustere Series 8 Sport-Variante mit neuem Gehäuse geplant sein.

Apple Watch Series 8 mit neuem Outdoor-Gehäuse?

Apple Watch SE 2 soll 2022 ein Upgrade erhalten

Der aktuell erhältlichen Apple Watch Series 7 wurde im Vorfeld ein komplett neues Design mit flachen Seitenrändern und einem iPhone 13- bzw. iPad Air-Look vorausgesagt , das seitens Apple zumindest für dieses Jahr auf Eis gelegt wurde. Stattdessen unterscheidet sich das 2021er-Modell der Smartwatch von seinen Vorgängern nur durch ein leicht größeres Display. Vergleichsweise früh äußern sich Experten daher zu den Nachfolgern der Series 7 und dem Watch-Lineup allgemein, welches im Herbst 2022 erwartet wird.Bloomberg's oft gut informierter Apple-Reporter Mark Gurman (via MacRumors ) geht davon aus, dass die Apple Watch Series 8 nicht nur in den bisher erhältlichen Varianten mit Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl und Titan neu aufgelegt wird. Ebenso soll das Unternehmen an einer robusteren Variante arbeiten, die sich voraussichtlich besser für Sport- und Out­door­ak­ti­vi­tä­ten eignet. Diese Zielgruppe versucht man bisher mit der Apple Watch Nike-Edition anzusprechen, die möglicherweise im kommenden Jahr drastisch verändert wird.Weiterhin ist die Rede von einer Neuauflage der Apple Watch SE, die ähnlich des iPhone SE in unregelmäßigen Zyklen aktualisiert wird. Bisher basiert diese auf der älteren Apple Watch Series 6 und verzichtet auf essentielle Funktionen wie das Always-On-Display und Sensoren für Blutsauerstoff sowie EKG. Gurman rechnet damit, dass ein Upgrade im Herbst 2022 erfolgt, äußert sich jedoch nicht zum möglichen Umfang dessen. Das Feature-Set der Series 8 dürfte darüber entscheiden, in welchem Ausmaß die Apple Watch SE 2 von den "Premium"-Features der aktuellen Series 7 profitieren wird.Da es sich hierbei um besonders frühe Prognosen handelt, sollte diese mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.