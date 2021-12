Gesundheitssystem Brasilien durch Cyberattacke teilweise lahmgelegt

Teile des brasilianischen Gesundheitssystems sind von Hackern lahmgelegt worden. Betroffen sind laut Medienberichten unter anderem die Impfdaten, die bisher nicht wieder zugänglich sind. Verantwortlich gemacht wir eine Gruppe namens "Lapsus$".

Versuch der Wiederherstellung

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters . Es geht dabei um Brasiliens digitale Datenbanken, die unter anderem Informationen über Impfungen und andere gesundheitsrelevante Themen der Einwohner speichern. Vor kurzem wurden mehrere der Verwaltungs-Systeme durch einen Cyberangriff lahmgelegt. Reuters berichtet, dass die Hacker, die sich selbst als "Lapsus$-Gruppe" bezeichnen, auf der Website des staatlichen Gesundheitsministeriums eine Nachricht veröffentlichten, in der sie behaupteten, dass alle internen Daten kopiert und gelöscht worden seien. Sie forderten das Gesundheitsministerium auf, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, wenn sie ihre Daten zurückhaben wollen, was auf einen möglichen Ransomware-Angriff hindeutet.Das brasilianische Gesundheitsministerium gab dazu eine Erklärung ab:"Das Gesundheitsministerium berichtet, dass es in den frühen Morgenstunden des Freitags zu einem Zwischenfall gekommen ist, der einige seiner Systeme vorübergehend beeinträchtigt hat ... die derzeit nicht verfügbar sind", hieß es in einer Erklärung. Die zuständigen Behörden erklärten, sie untersuchen den Angriff.Viele Informationen gibt es zu dem Angriff bislang noch nicht, das Ausmaß und die Auswirkungen sind noch unbekannt. Das Gesundheitsministerium erklärte, es arbeite an der Wiederherstellung seiner Systeme. Auf einer Pressekonferenz sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Rodrigo Cruz, dass der Zugang zu den Impfdaten am Freitagabend noch nicht wiederhergestellt worden sei. Cruz sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die Daten verloren gegangen seien.Die brasilianische Regierung wollte eigentlich eine fünftägige Quarantäne für ungeimpfte Reisende verhängen, gefolgt von einem COVID-19-Test ab heute. Durch den Hack der Datenbank muss das nun verschoben werden - bislang heißt es, dass die neuen Maßnahmen Ende der kommenden Wochen in Kraft treten sollen.