3,99 Euro für Allnet-Flat: winSIM bietet LTE All 1+1 GB zum Bestpreis

Eine Allnet-Flat für 3,99 Euro ist ein gutes Angebot. winSIM paart bei seinem aktuellen Bestpreis-Deal zum Tarif LTE All 1 + 1 GB unbegrenzte Telefonie und SMS-Nutzung mit 2 GB Datenvolumen. Allerdings: So günstig bleibt es nur bis zum 14.12.

Der perfekte Tarif für Wenigsurfer und Zweitgeräte,

Grundgebühr: 3,99 € monatlich statt 5,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate: 19,99 €/ 24 Monate: 0 €

2 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Ausland

Einfache Rufnummern-Mitnahme

Aktionsende: 14.12.2021 um 11 Uhr

Jetzt bei winSIM zum Aktionspreis sichern

LTE Allnetflats ab 3,99 Euro monatlich buchen

Viele Datentarife werben aktuell mit sehr großen oder sogar unbegrenzten Datenvolumen. Bei Einsatz in einem Zweitgerät oder als Nutzer ohne großen mobilen Surfbedarf kann man auf solche Angebote aber natürlich verzichten - und entsprechend weniger bezahlen. winSIM bietet mit dem Tarif LTE All 1 + 1 GB hier ein passendes Angebot, das dank einer Aktion jetzt für kurze Zeit günstiger zu haben ist.Das wohl wichtigste Argument für diesen Tarif: Eine echte Flat für Telefonie & SMS ist in dieser Preisklasse auf jeden Fall ein gutes Feature. Mit maximal 50 MBit/s ist auch die Surfgeschwindigkeit im LTE-Netz auf einem guten Niveau. Wichtig zu beachten: winSIM bucht hier nach Verbrauch der 2 GB bis zu 3 x pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils 2 Euro nach. Diese Datenautomatik ist aber jederzeit abwählbar.Was uns bei dem winSIM-Angebot leider weniger gefällt: Eine Option ohne Laufzeit ist hier leider nicht geboten, da zwar die Auswahl "Ohne Vertragslaufzeit" angewählt werden kann, die Kündigungsfrist in diesem Fall aber 3 Monate beträgt - eine unschöne Praktik. Wählt man eine Bindung für 24 Monate, entfällt der Anschlusspreis von 20 Euro, die Kündigung ist danach monatlich möglich. Ist ein langfristiger Einsatz geplant, ist man hier also mit knapp unter 100 Euro Gesamtkosten für 2 Jahre Allnet-Flat + 48 GB Surfvolumen dabei.