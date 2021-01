Knaller-Tarif bei WinSIM: 5 GB LTE-Flatrate für monatlich 6,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter WinSIM startet ab sofort mit neuen LTE-Tarifen und stockt das Datenvolumen zum mobilen Surfen dabei deutlich auf. Für monatlich 6,99 Euro erhält man eine Allnet-Flat mit 5 GB und für güns­ti­ge 14,99 Euro pro Monat werden bereits 14 GB angeboten.

Tarif der Woche mit 14 GB optimal für den mobilen Streaming-Alltag

Flatrate für Internet, Telefonie, SMS und das EU-Ausland

Geschwindigkeiten von 50 MBit/s (Download) und 32 MBit/s (Upload)

Kostenlose Rufnummern-Mitnahme inkl. Gutschrift

Mobilfunk-Tarif im O2-Netz der Telefónica Deutschland

Monatlich 6,99 Euro (5 GB) oder 14,99 Euro (14 GB)

Wahl zwischen 24 Monaten oder ohne Vertragslaufzeit

Bereitstellungspreis (19,99 Euro) entfällt bei 24-Monate-Option

Kündigungsfrist jeweils 3 Monate zum Ende der Laufzeit

Jetzt mit extra großem LTE-Datenvolumen

Nach stark reduzierten Silvester- und Neujahrsangeboten kehrt die Drillisch-Tochter WinSIM mit dem Tarif der Woche und dem so genannten Mega Deal zurück. Bis zum 26. Januar um 11 Uhr dürfte für Neukunden vor allem der "LTE All 1 + 4 GB"-Tarif interessant sein, dessen Name den Kern das Angebots bereits beschreibt. Für monatlich 6,99 Euro wird ein 5 GB großes Datenvolumen nebst einer Flatrate für Telefonate, SMS und EU-Roaming im O2-Netz der Telefónica Deutschland verkauft. Üblicherweise enthält der auf 50 MBit/s limitierte Tarif lediglich ein Gigabyte für das mobile Internet.Für Vielsurfer kommt bei WinSIM der "LTE All 10 + 4 GB"-Tarif in Frage, der ebenso mit einer Allnet-Flat ausgestattet ist, jedoch über ein 14-GB-LTE-Volumen verfügt. Für ihn werden ver­gleichs­wei­se preiswerte 14,99 Euro pro Monat fällig. Beide Tarife werden von WinSIM wahl­wei­se mit einer Bindung von 24 Monaten und ohne Vertragslaufzeit (3 Monate Kün­di­gungs­frist) angeboten. Für letztere Option muss allerdings ein Bereitstellungspreis von 19,99 Euro gezahlt werden, der bei einer zweijährigen Laufzeit entfallen würde. Die Kosten einer mög­li­chen Rufnummern-Mitnahme werden hingegen von WinSIM übernommen.