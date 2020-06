Klasse Aktion: Für kurze Zeit doppeltes Datenvolumen bei WinSIM

Der Mobilfunkpartner WinSIM hat eine neue Aktion gestartet, bei der es jetzt für kurze Zeit doppeltes Datenvolumen gibt. Wer keine Datenflat benötigt, sollte sich die Angebote einmal anschauen, den Preis-Leis­tungs-Verhältnis stimmen.

Flexibel bleiben

WinSIM LTE All-Tarife

Datenvolumen 2 GB statt 1 GB LTE für 5,99 Euro monatlich

statt 1 GB LTE für 5,99 Euro monatlich Datenvolumen 6 GB statt 3 GB LTE für 7,99 Euro monatlich

statt 3 GB LTE für 7,99 Euro monatlich LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

6,82 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei den Verträgen ohne Vertragslaufzeit

Kündigungsfrist jeweils drei Monate

O2-Netz

Mehr Daten?

Doppeltes Datenvolumen für kurze Zeit sichern

Drillisch

Die Angebote sind nur für kurze Zeit bis zum 23. Juni 11 Uhr online erhältlich. Wer bis dahin bucht, bekommt jetzt den LTE All 1 GB-Tarif mit 2 statt 1 GB für 5,99 Euro im Monat. Auch den LTE All 3 GB gibt es jetzt mit 6 statt 3 GB für 7,99 Euro. Das Doppelte Datenvolumen gilt bei Buchung bis 23. Juni dann so lange, wie man den Tarif nutzt. Besonders interessant sind die Tarife für Nutzer, die keine großen Datenpakete benötigen, aber gern "unendlich" telefonieren und SMS schreiben wollen, denn beide Tarife enthalte SMS- und Telefon-Flat in alle deutsche Netze.EU-Roaming ist ebenfalls dabei. Die beiden Einsteigertarife von WinSIM sind vor allem durch die verdoppelten Datenpakete für viele Smartphone-Nutzer ausreichend. Interessant sind die Angebote auch, da man alle Tarife entweder mit oder ohne Mindestvertragslaufzeit buchen kann - die monatlichen Kosten sind gleich. Man bleibt damit flexibel und hat bei beiden Varianten jeweils drei Monate Kündigungsfrist.Alle Tarife haben eine sogenannte Datenautomatik. Nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens wird dabei automatisch bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils 2 Euro nachgebucht. Wer das nicht möchte, kann die Datenautomatik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt). Wer seine Rufnummer mit zu Drillisch bringt, bekommt außerdem derzeit den krummen Beitrag von 6,82 Euro Wechselbonus gutgeschrieben.Siehe auch: Komplettschutz: PremiumSIM, WinSIM und Co. mit Handyversicherung https://winfuture.de/news,113493.html