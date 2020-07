Neue WinSIM-Allnet-Flat: 20 GB mit bis zu 50 Mbit/s für unter 20 Euro

Die Mobilfunkmarke WinSIM startet ab sofort einen neuen Tarif mit 20 GB Datenvolumen mit maximal 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Dazu gibt es eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze, der Monatspreis liegt bei nur 19,99 Euro.

Auch ohne Mindestlaufzeit buchbar

Aktionen im Überblick

LTE ALL 3+2 GB (also 5 GB) für 7,99 Euro

LTE all 20 GB für 19,99 Euro

Alle Tarife enthalten

50 Mbit/s Download

32 Mbit/s Upload

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

6,82 Euro Wechselbonus bei Rufnummermitnahme

Mehrwertsteuersenkung

für nur 19,99 Euro im Monat buchen

Drillisch

WinSIM stockt das Datenvolumen in seinem größten Allnet-Paket auf. Bisher gab es regulär nur maximal 10 GB LTE buchbar - nur bei Aktionen konnten sich Kunden da ein Extra sichern. Nun gibt es den neuen LTE All 20 GB-Tarif, der standardmäßig gleich ein 20 GB Datenpaket mitbringt. Damit dürften viele Nutzer sehr gut auskommen, denn auch wenn man viel unterwegs ist und Dienste wie Musikstreaming oder YouTube nutzt, reicht dieses Paket in den meisten Fällen aus. WinSIM nutzt dabei das Netz von O2 und bietet derzeit Downloadgeschwindigkeiten je nach Verfügbarkeit von bis zu 50 Mbit/s an. Im Upload gibt es 32 Mbit/s maximal.Das Angebot ist ab sofort online bei WinSIM verfügbar und kann mit und ohne Mindest­ver­tragsdauer gebucht werden. Der einzige Unterschied ist der Bereitstellungspreis. Man zahlt ohne Vertragslaufzeit einmalig 19,99 Euro. Der Bereitstellungspreis entfällt, wenn man sich für 24 Monate Vertragsdauer entscheidet. Alle Verträge haben dabei grundsätzlich jetzt drei Monate Kündigungsfrist.Neben dem neuen Tarif mit 20 GB gibt es jetzt bis zum 14. Juli in dem Einsteigertarif All 3 GB für 7,99 Euro monatlich ein weiteres Aktions-Angebot mit extra Daten.Für kurze Zeit beinhaltet dieser Tarif damit statt 3 nun 5 GB LTE.Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu drei Mal im Abrechnungsmonat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils zwei Euro aufgebucht. Die Datenautomatik ist ist den Kundenbereich deaktivierbar, so das man dieses verhältnismäßig teure Extra nicht nutzen muss.Zusätzlich gibt es bis zum Ende des Jahres für alle Tarife auf der Rechnung den Abzug der um drei Prozentpunkte gesenkten Mehrwertsteuer. Laut Drillisch weicht daher der zu zahlende Betrag in diesem Zeitraum vom genannten Preis nach unten ab. Weitere Informationen dazu gibt es unter drillisch-online.de/mehrwertsteuer