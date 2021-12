Amazon.de bekommt neuen Chef: Kleber geht, Bräuniger übernimmt

Der aktuelle Amazon-Chef für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz, Ralf Kleber, verabschiedet sich nach 22 Jahren von dem Posten. Zum Jahresbeginn 2022 übernimmt der langjährige Amazon-Manager Rocco Bräuniger.

Klima und Mitarbeiter

Das hat der Konzern jetzt mitgeteilt, aber bisher keine Gründe für das Ausscheiden von Ralf Kleber bekannt gegeben. Kleber war seit 1999 bei Amazon, seit 2002 in der Geschäftsleitung des Versandriesens, und hat das Unternehmen in der DACH-Region mit aufgebaut. Nun will Ralf Kleber Amazon Mitte 2022 den Konzern verlassen und übergibt dazu den Posten des Country-Managers bereits im Januar an Rocco Bräuniger. Das erste Halbjahr 2022 wird Kleber für eine reibungslose Übergabe bleiben.Bräuniger selbst ist auch schon bereits seit 2006 im Unternehmen tätig. Bei den Zielen bleibt er der Linie treu, die sein Vorgänger gesetzt hatte: "Wir sind uns unserer Verantwortung für Mitarbeiter:innen, Umwelt und Gesellschaft nur zu bewusst. Die Wahrnehmung dieser Verantwortung hat für mich hohe Priorität. Dazu gehört der sehr faire und gute Umgang mit allen Beschäftigten sowie unser Versprechen, bis 2040 klimaneutral zu arbeiten - zehn Jahre vor den Zielen des Pariser Klimaabkommens."Rocco Bräuniger dankt Kleber herzlich für dessen über zwei Dekaden dauernden, inspirierenden Einsatz als Country Manager, heißt es in der Stellungnahme zum Postenwechsel : "Ralf hat Amazon.de geprägt und in all der Zeit Veränderungen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden vorangetrieben - mit großer Lust auf Neues. Vor seiner Leistung habe ich riesigen Respekt. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Ralf als Mentor, der mir bei vielen Entscheidungen in meiner beruflichen Laufbahn bei Amazon mit Rat und Tat zur Seite stand. Ohne ihn würde ich heute nicht hier stehen."