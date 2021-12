Mehrere Tote bei Amazon: Lagerhaus stürzt nach Tornado in Illinois ein

Nach den Unwettern und Tornados, die in der Nacht zum Freitag über den Mittleren Westen und den Süden der USA hinweggefegt sind, ist ein Amazon Lagerhaus in Edwardsville, im Bundesstaat Illinois, eingestürzt. Es gibt mehrere Tote und Verletzte.

Kein Schutz vor dem Unwetter

Ursachenforschung läuft

Einem Bericht von Reuters zufolge wurden bisher sechs Todesfälle bestätigt, eine Reihe von Arbeitern wird noch vermisst. Laut der Nachrichtenagentur Reuters traf der Tornado das Amazon Lagerhaus mitten in einer Schicht. Die Wucht des Sturms riss das Dach herunter, wodurch das Gebäude instabil wurde und teilweise in sich zusammen fiel. 45 Personen sollen es noch rechtzeitig geschafft haben, das Lagerhaus zu verlassen.In den Medien wurde wurde der Einsturz als "Massenunfall" bezeichnet. Später wurde unter anderem von FOX2now ein Update mit einem Foto der Folgen des Ereignisses gepostet, auf dem ein großer Teil der Lagerhalle zu sehen ist, der durch den Sturm vollständig weggerissen wurde.Laut den ersten Berichten ist es immernoch schwierig jetzt abzuschätzen, ob beziehungsweise wie viele Menschen in dem eingestürzten Gebäude eingeschlossen sind. Es hieß zudem, die Mitarbeiter seien von dem Tornado überrascht wurden, es soll keine Warnungen gegeben haben."Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Partner hat für uns im Moment oberste Priorität", sagte Amazon-Sprecher Richard Rocha in einer Stellungnahme gegenüber dem Online-Magazin The Verge . "Wir bewerten die Situation und werden zusätzliche Informationen teilen, sobald sie verfügbar sind." Illinois war nicht der einzige Staat, der von den schweren Stürmen betroffen war. Laut Medienberichten gab es allein im Bundesstaat Kentucky bisher mehr als 70 bestätigte Todesopfer.