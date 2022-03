Google: Serien & Filme wechseln vom Play Store in die TV-App

Android-Nutzer haben schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, Filme und Serien über den Google Play Store zu erwerben. Diese Option soll jedoch bald abgeschafft und in die Google TV-App eingebaut werden. Zukünftig dürften über den Store nur noch Apps und Spiele angeboten werden.

Auch Bücher könnten ausgelagert werden

Ursprünglich konnten die Besitzer eines Android-Smartphones neben Apps und Spielen auch Bücher, Magazine, Filme, Serien und Musik über den Play Store beziehen. Der Suchmaschinenkonzern möchte die Plattform allerdings etwas übersichtlicher gestalten und hatte schon vor einiger Zeit die Musik in die YouTube Music-App ausgelagert. Nun möchte Google auch die Filme und Serien aus dem Play Store entfernen . Ab Anfang Mai werden die Inhalte nur noch über die eigenständige Google TV-App und nicht mehr über den Store bereitgestellt.Natürlich haben die Nutzer weiterhin die Möglichkeit, auf ihre bereits gekauften Inhalte zuzugreifen. Wer einen Film oder eine Serie erneut anschauen möchte, muss jedoch die Google TV-App verwenden. Die Einkäufe sind weiterhin mit dem Google-Konto verknüpft. Erworbene Filme lassen sich auch über die YouTube-App ansehen. Darüber hinaus steht auch das gesamte Play-Guthaben des Nutzers in der TV-App bereit. Auf den meisten Android-Geräten dürfte die Anwendung schon vorinstalliert sein. Ansonsten kann die TV-App natürlich auch aus dem Play Store heruntergeladen werden.Neben Spielen und Anwendungen können im Play Store aktuell noch Bücher gekauft werden. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass Google die Inhalte in Zukunft ebenfalls auslagert und ausschließlich in einer separaten App anbietet. Damit dürfte der Play Store zu einer reinen Plattform für Apps werden. Hierzu hat Google allerdings noch keine Details mitgeteilt.