Roam like at Home: EU-Roaming für weitere zehn Jahre gebührenfrei

Reisende innerhalb der Europäischen Union werden weitere zehn Jahre von einem gebührenfreien Roaming und einer Qualitätsoffensive profitieren. Die EU-Kommission einigte sich auf eine Verlängerung des "Roam like at Home"-Programms, das im Juni 2022 auszulaufen drohte.

Qualitätsoffensive für Roaming-Dienste und neue Obergrenzen

Seit mehr als vier Jahren surfen, telefonieren und texten EU-Bürger im europäischen Ausland zu den gleichen Konditionen, wie sie es aus ihrem Heimatland gewohnt sind. Darauf haben sich alle 27 EU-Staaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein am 15. Juni 2017 geeinigt . Bereits im Februar verständigte sich die EU-Kommission über eine mögliche Verlängerung der EU-Roaming-Regel , die jetzt in nahezu trockenen Tüchern zu sein scheint.Per Pressemitteilung gab das Europäische Parlament und die slowenische Ratspräsidentschaft am Donnerstag bekannt, dass sich die Abgeordneten informell geeinigt haben, das "Roam like at Home"-Programm um weitere zehn Jahre zu verlängern. Somit können Verbraucher über den vorab vereinbarten 30. Juni 2022 hinaus ihr Mobiltelefon auf Reisen im EU-Ausland ohne zusätzliche Gebühren zu den bereits zu Hause gezahlten Beiträgen nutzen.Weiterhin wird angekündigt, dass die Roaming-Anbieter verpflichtet werden, dieselbe Netzqualität wie im Inland anzubieten, wenn die gleichen Bedingungen im Netz des Gastlandes verfügbar sind. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben dahingehend eine Bestimmung durchgesetzt, die Praktiken verbieten soll, welche die Qualität von Roaming-Diensten verringert. Als Beispiel wird ein mögliches Umschalten der Verbindung vom 4G-Netz in das 3G-Netz genannt.Sollten Verbraucher das Datenvolumen ihres Vertrags innerhalb des EU-Auslands überschreiten, greift ab dem nächsten Jahr zudem eine Obergrenze von zwei Euro pro Gigabyte, die schrittweise bis zum Jahr 2027 auf einen Euro pro Gigabyte abgesenkt werden soll. Ebenso beraten die Abgeordneten über die Abschaffung von Aufschlägen für EU-interne Anrufe, die bisher bei 19 Cent pro Minute gedeckelt waren.Abschließend gibt man bekannt: "Die informelle Vereinbarung muss nun vom Parlament und vom Rat formell gebilligt werden, damit sie in Kraft treten kann. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie wird in einer der nächsten Sitzungen über den Text abstimmen."