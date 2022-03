Mobilfunkstandard: 5G knackt 2022 die Milliarden-Marke

5G wird laut Ericsson Mobility Report dieses Jahr die Milliarden-Marke knacken. Von den dann 1.205 Millionen Mobilfunkanschlüssen, die den superschnellen neuen Standard nutzen stellt Europa 81 Millionen, Nordamerika rund 163 Millionen und Asien 897 Millionen. Bis 2027 soll die Zahl der weltweiten 5G-Anschlüsse auf rund 4,4 Milliarden steigen. Dass die neue Technologie deutlich höhere Download-Geschwindigkeiten möglich macht, zeigen beispielsweise Daten von Opensignal. Denen zufolge war 5G hierzulande im November 2022 etwa doppelt so schnell wie 4G.



Und damit ist das Ende der Funkmaststange noch lange nicht erreicht. Besonders schnell ist das 5G-Netz beispielsweise in Israel oder Saudi-Arabien. Trotzdem hat der Mobilfunkstandard nicht nur Fans. So waren beispielsweise 5G-Masten zu Beginn der Pandemie in Europa das Ziel von Angriffen durch sogenannten Verschwörungstheoretiker, die argwöhnten, dass diese Coronaviren übertragen würden.

