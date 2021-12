Galaxy A13: Samsung bohrt sein günstigstes Smartphone kräftig auf

Samsung hat überraschend schon jetzt den Startschuss für die Einführung seiner Galaxy A-Serie der nächsten Generation gegeben. Mit dem Samsung Galaxy A13 5G kommt bereits in diesem Jahr das erste Modell der Verkaufsschlager-Reihe auf den Markt.

Neues 90 Hertz-Display

Das Samsung Galaxy A13 5G wurde zunächst nur für die USA angekündigt, dürfte aber bald auch in Europa und Deutschland starten. Samsung bringt mit dem Gerät ein attraktives Upgrade für Kunden, die in der unteren Preisklasse auf der Suche nach einem 5G-fähigen Smartphone sind. Dazu gehören ein Display mit erhöhter Bildwiederholrate und eine aufgebohrte Kameraeinheit.Das A13 5G verfügt über ein 6,5 Zoll großes LCD-Panel mit einer tropfenförmigen "Notch" am oberen Bildrand und einer Auflösung von mageren 1600x720 Pixeln. Neu ist, dass das Panel eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz unterstützt und Inhalte somit auf Wunsch flüssiger anzeigen kann. Unter der Haube tut der MediaTek Dimensity 700 seinen Dienst, der mit zwei High-End-Cores bis zu 2,2 Gigahertz erreicht, während die sechs Low-End-Cores mit maximal 2,0 GHz arbeiten.In der über US-Netzbetreiber AT&T erhältlichen Version bietet das Galaxy A13 5G vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 GB internen Flash-Speicher mit der Option auf Erweiterung mittels MicroSD-Kartenslot. Außerdem ist ein 5000mAh-Akku integriert, den man per USB-C-Port in gut zwei Stunden auf 100 Prozent laden kann.Eine weitere wichtige Neuerung betrifft die Kameras. Während die Frontkamera mit mageren fünf Megapixeln nur für einfache Selbstporträts herhalten kann, verbaut Samsung auf der Rückseite einen neuen 50-Megapixel-Sensor, der mit einer F/1.8-Blende überraschend viel Licht einfangen kann. Hinzu kommen hinten auch noch die beiden weitestgehend sinnfreien 2-Megapixel-Kameras für Tiefeneffekte und Makroaufnahmen.Das Samsung Galaxy A13 5G läuft mit Android 11 und ist ab Anfang Januar in den USA lieferbar. Hierzulande dürfte es ebenfalls nicht mehr lange dauern, bis die Galaxy A-Serie des Jahres 2022 auf den Markt kommt.