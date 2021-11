Das war's mit dem Galaxy Note - Samsung gibt das Stift-"Phablet" auf

Das Samsung Galaxy Note war bei seiner Einführung vor mittlerweile genau zehn Jahren ein absolutes Novum. Die folgenden Generationen machten die Produktreihe zu einem festen Bestandteil von Samsungs Flagg­schiff-Palette. Jetzt wird deutlich: es wird keine neuen Notes geben.

Samsung stellt Produktion des letzten Modells endgültig ein

Samsung

Wie das koreanische Portal ETNews unter Berufung auf interne Quellen bei Samsung berichtet, taucht das Galaxy Note nicht mehr in der Produktionsplanung des weltgrößten Smartphone-Anbieters auf. Die Produktion der letzten Modelle, des Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra, wird demnach in Kürze auslaufen, nachdem Samsung in diesem Jahr bereits zugunsten seiner neuen Modelle mit Falt-Display auf ein weiteres Galaxy-Note-Modell verzichtet hatte.Bisher lief die Produktion des Galaxy Note 20 (Ultra) noch weiter, wohl auch weil Samsung die Nachfrage aus Enthusiasten-Kreisen noch bedienen wollte. Insgesamt wurden in diesem Jahr angeblich noch einmal 3,2 Millionen Einheiten des Note 20 und seines stärkeren Schwestermodells gefertigt. In den beiden Vorjahren hatte Samsung jeweils noch 12,7 bzw. 9,7 Millionen Geräte gebaut.Für das kommende Jahr sieht Samsungs Planung jetzt angeblich keine weitere Produktion vor, so dass die Galaxy Note-Serie bald still und leise vom Markt verschwinden wird. An ihre Stelle treten künftig vor allem die Galaxy Z-Modelle mit faltbaren Displays und teilweise integriertem Stylus-Support.Für Fans der Stifteingabe will Samsung außerdem zumindest bestimmte Modelle der Galaxy S-Serie mit S-Pen-Unterstützung versehen. Zuletzt zeichnete sich bereits ab, dass das Galaxy S22 Ultra wie eine Art modernisiertes Galaxy Note aussehen soll und ebenfalls mit einem Stylus und dem dazugehörigen Einschub im Gehäuse aufwarten soll.Als das Galaxy Note der ersten Generation auf der IFA 2011 seine Premiere feierte, war es das erste Smartphone mit einem "riesigen" 5,3-Zoll-Display und Stift. Presse und Technologie-Enthusiasten machten sich anfangs über Samsungs angesichts von iPhone-Displays mit höchstens vier Zoll Diagonale riesiges "Phablet" lustig, wurden dann aber bewiesenermaßen eines Besseren belehrt, schließlich sind Geräte mit fast sieben Zoll Bildschirmgröße mittlerweile praktisch Standard.