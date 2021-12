Galaxy A73: Renderings zum neuen Samsung-Modell aufgetaucht

Der Smartphone-Hersteller Samsung möchte auch im nächsten Jahr ein weiteres Modell der A-Reihe auf den Markt bringen. Nun sind erste Render-Bilder zu dem Gerät aufgetaucht. Wann das Galaxy A73 vorgestellt und veröffentlicht wird, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt.

Snapdragon 750G und acht GByte RAM

Zoutons//OnLeaks

Die neuen Renderings stammen vom bekannten Leaker Steve Hemmerstoffer, der unter dem Namen OnLeaks bekannt ist. Die Bilder und das 360-Grad-Video wurden von Zoutons veröffentlicht. Das Infinity-O-Display des Galaxy A73 soll 6,7 Zoll groß sein und mit 1080 x 2400 Pixeln auflösen. Während auf der Frontseite eine Punch-Hole-Kamera platziert wurde, scheint Samsung den Kamera-Buckel auf der Rückseite verkleinert zu haben. Die Hauptkamera soll 108-MP-Fotos aufnehmen können. Das Gerät ist 163,8 x 76 x 7,6 Millimeter groß.Rechnet man den Kamera-Buckel mit ein, ist das Smartphone 9,3 Millimeter dick. Darüber hinaus zeigen die Renderings, dass das Samsung Galaxy A73 über keine 3,5-Millimeter-Buchse verfügt. Damit sind die Besitzer von analogen Kopfhörern auf Adapter angewiesen.Im Inneren des Geräts soll ein Qualcomm Snapdragon 750G-SoC, der von acht Gigabyte RAM unterstützt wird, seine Arbeit verrichten. Auf den internen Speicher passen 128 Gigabyte an Daten. Das Smartphone soll in einer schwarzen und in einer goldenen Farbvariante erscheinen. Zu den Preisen liegen bislang allerdings noch keine Informationen vor.Außerdem ist momentan noch unklar, wann das neue Modell der A-Serie auf den Markt gebracht wird. Es wäre denkbar, dass Samsung das Gerät noch in diesem Jahr oder Anfang Januar 2022 zeigt und wenig später mit dem Verkauf beginnt. Bisher hat der Hersteller sich jedoch noch nicht öffentlich zu seinen Plänen in Bezug auf das Galaxy A73 geäußert.