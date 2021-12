Samsung öffnet die Beta: Android 12 für Galaxy S10 und Note 10

Gute Neuigkeiten für Nutzer des Samsung Galaxy S10 oder Note 10. Die alten Herren der Galaxy-Riege erhalten Android 12. Denn der Hersteller öffnet seine Beta-Version von OneUI 4.0 für weitere Geräte. Wollt ihr das neue Betriebssystem ausprobieren, verraten wir euch wie das geht.

Samsung One UI 4 offizielle Vorstellung

So nehmt Ihr am Beta-Programm für Android 12 teil

Vor wenigen Wochen hat Samsung endlich die finale Version seiner neuen Android-Version ausgerollt. OneUI 4.0 lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Galaxy S21, dem Galaxy S21+ und dem Galaxy S21 Ultra installieren. Die Beta-Version könnt Ihr nun auch auf den älteren Modellen Galaxy S10 und Galaxy Note 10 installieren. Eine spannende Neuigkeit, bei der Ihr aber vorsichtig sein solltet.Denn Beta-Versionen sind bekanntlich unfertig. Und somit kann es sein, dass Ihr Euch mit OneUI 4.0 auf den älteren Geräten ein paar Bugs und Abstürze mit-installiert. Wollt Ihr Euch aufs digitale Glatteis wagen, verrate ich Euch nachfolgend kurz, wie Ihr am Beta-Programm teilnehmen könnt. Könnt Ihr Euch noch ein wenig gedulden, könnt Ihr unserem Android-12-Update-Fahrplan für Samsung entnehmen, dass das neue Betriebssystem schon im Januar auf weitere Geräte kommt.Bevor ich Euch in irgendeine Samsung-App zur Teilnahme am Beta-Programm schicke, solltet Ihr unbedingt ein Backup eurer alten Daten machen. Während das bei stabilen Betriebssystem-Updates nicht ganz so wichtig ist, sind Datenverluste bei Betas recht wahrscheinlich. Ist das Update fertig, könnt Ihr Euch die App " Samsung Members " herunterladen. Diese gibt es kostenlos im Google Play Store, Voraussetzung ist nur ein Samsung-Account.Anschließend findet sich in der App eine Schaltfläche zur Teilnahme am Beta-Programm. Es kann gut sein, dass diese in Deutschland erst in wenigen Tagen erscheint. Denn die Ankündigung, dass Samsung sein Beta-Programm öffnet, stammt von den indischen Kolleg:innen von TizenHelp Konntet Ihr den Button aktivieren, lässt sich die Beta-Version von Android 12 über das herkömmliche Update-Verfahren bei Samsung installieren.