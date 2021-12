Samsung Galaxy A-Serie: Günstigere Smartphones bald wasserdicht?

Samsung sucht offenbar nach neuen Möglichkeiten, seine günstigeren Smartphones von der Konkurrenz abzuheben. Weil Premium-Features dabei immer häufiger "nach unten durchgereicht" werden, könnten auch die Low-End-Modelle der Galaxy A-Serie bald wasserdichte Gehäuse haben.

Wasserdichtigkeit als Killer-Feature im unteren Preissegment?

Samsung

Dass Neuerungen bei Smartphones zunächst in hochpreisigen Modellen eingeführt werden, ist einfach übliche Praxis. Dies galt für 5G-Support, Metallgehäuse und diverse weitere Features, so dass es nicht überrascht, dass bald auch die Wasserdichtigkeit der Premium- bzw. teureren Mittelklasse-Smartphones von Samsung in der unteren Preisklasse Einzug halten könnte.Laut einem Bericht des koreanischen Magazins The Elec will Samsung bei der Auffrischung seiner Galaxy A-Serie im nächsten Jahr mindestens vier Modelle mit einem offiziell als wasser- und staubdicht zertifizierten Gehäuse ausstatten. Dazu gehören mit einiger Sicherheit das Galaxy A53 und A73, deren Vorgängermodelle A52 und A72 bereits entsprechend abgedichtet waren.Darüber hinaus könnte angeblich aber auch das Galaxy A33 künftig ein wasserdichtes Gehäuse bekommen und damit das dritte IP67-zertifizierte Gerät in der Galaxy A-Serie werden. Für diese Theorie spricht auch, dass die vor einigen Wochen gesichteten CAD-basierten Renderbilder des Galaxy A33 ein Smartphone ohne 3,5-mm-Klinkenanschluss zeigten. Dieser könnte, auch wenn es eigentlich nicht unbedingt nötig wäre, von Samsung zugunsten einer IP67-Zertifizierung gestrichen worden sein.Durch die Abdichtung der Gehäuse seiner günstigeren Smartphones gegen Wasser und Staub könnte Samsung sich im harten Wettbewerb mit Anbietern von Xiaomi einen Vorteil verschaffen. Gerade in aufstrebenden Märkten und vielen Ländern Südostasiens hätte man damit ein gutes Argument, auch wenn die Preisgestaltung gerade am unteren Ende des Marktes eine wichtigere Rolle spielt.