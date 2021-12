5 GB für 5 €, 10 GB für 9 €: Top-Tarifangebot, nur kurze Zeit verfügbar

Perfekte Ausrüstung für Einsteiger, Wenigsurfer oder das Zweithandy: Aktuell gibt es für kurze Zeit tolle Rabatte auf 5- und 10-GB-Tarife mit Allnet-Flat im O2-Netz, die mit oder ganz ohne Bindung gebucht werden können. Der Deal ist aber nur wenige Tage verfügbar.

Wem 5 oder 10 GB genügen, der bekommt hier richtig gute Angebote

Die Tarif-Knaller in der Übersicht

sim.de LTE All 4+1 GB

5 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

Nur 4,99 € monatlich statt 9,99 €

Aktionsende: 07.12., 11 Uhr

handyvertrag.de LTE All 8+2 GB

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s & Allnet-Flat

Nur 8,99 € monatlich statt 20,99 €

Aktionsende: 07.12., 11 Uhr

Ein echter Kritikpunkt bei sim.de

Zuerst das wichtigste: Beide Angebote, die wir hier vorstellen, realisieren die Anbindung über das Netz von Telefonica, das in aktuellen Netztests, wie denen von Connect und Opensignals, sehr gut abschneiden konnte. Der persönliche Empfangs-Check für das eigene Umfeld ist ebenfalls sehr leicht möglich, zu guter Letzt bietet O2 auch eine kostenlose Testkarte , wenn es dann doch eine Surfprobe im Alltag sein soll.Mit der letzten Netz-Test-Option wird es zugegebenermaßen im aktuellen Fall aber etwas knapp, denn beide Tarifangebote sind nur bis zu 07.12. um 11 Uhr verfügbar. Zweite Gemeinsamkeit: Anbieter Drillisch lässt die Wahl, ob man die Tarife mit oder ohne Laufzeit nutzen will. Das Prinzip: 0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten, 19,99 Euro ohne Vertragslaufzeit - hier im Anschluss aber ein wichtiger Hinweis. Zu guter Letzt gibt es noch die Bundle-Option aus Tarif und Smartphone, die mit 29,99 im Monat berechnet wird.Die Tarife selbst sind dann sehr einfach und klar strukturiert - und dank der Aktion für kurze Zeit noch einmal deutlich günstiger zu haben als sonst üblich.Beide Tarife arbeiten nach Verbrauch des Volumens mit einer Datenautomatik, die aber jederzeit deaktiviert werden kann. Bei sim.de werden so bis zu 3 mal pro Monat 200 MB für jeweils 2 Euro nachgebucht, handyvertrag.de bietet bei jeder Nachbuchung sogar 300 MB. Werden die Verträge mit Laufzeit gebucht, ist damit zu rechnen, dass nach Ablauf die nicht reduzierten Monatspreise gelten.Bei der Kündigungsfrist macht es Anbieter Drillisch aus unserer Sicht aber dann wirklich unnötig kompliziert und ermöglicht eine Übersicht erst nach genauen Studium der Vertragskonditionen - ein echtes Unding, dass in dieser Form nach unserer Meinung auch wirklich vermeidbar wäre.Beim Tarif handyvertrag.de LTE All 8+2 GB gilt unabhängig von der Laufzeit eine Kündigungsfrist von 1 Monat nach Ablauf - so soll es sein. Bei sim.de LTE All 4+1 GB kann man dagegen zwar bei 24 Monaten Bindung nach Ende der Mindestvertragslaufzeit monatlich kündigen, wählt man hier aber den Tarif "ohne Laufzeit" - eine in diesem Fall einfach unwahre Formulierung - ist die Kündigungsfrist 3 Monate.