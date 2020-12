SIM.de-Mega-Deal: 9 GB LTE-Allnetflat für nur 10,99 Euro im Monat

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat für seine Marke SIM.de eine neue Tarif-Aktion gestartet. Aktuell gibt es für kurze Zeit den LTE All mit 9 GB für 10,99 Euro im Monat - egal ob man sich für einen Vertrag mit oder ohne Laufzeit entscheidet.

SIM.de "Mega-Deal" für kurze Zeit

LTE All 9 GB Mega-Deal

Flat Internet mit 9 GB LTE

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

6,82 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 19,99 Euro bei Verträgen ohne Mindestlaufzeit

Drillisch

Mit dem "Mega-Deal" für monatlich 10,99 Euro lockt Drillisch jetzt mit einer Telefon-, SMS- und Internet-Flat, bei der es derzeit 9 statt regulär 8 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload gibt. Regulär beinhaltet der Tarif nur 8 GB und kostet 14,99 Euro - somit spart ihr jetzt doppelt, denn jeden Monat zahlt ihr vier Euro weniger als regulär und bekommt ein GB obendrauf.Genutzt wird das Netz von Telefónica. Nach Erreichen der 9 GB wird auf 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt, alternativ kann man die sogenannte Datenautomatik bis zu drei Mal mit 200 MB zusätzlichem Volumen für jeweils 2 Euro nutzen. Wer die Automatik nicht will, muss sie deaktivieren, ansonsten landet man schnell bei bis zu sechs Euro Mehrkosten im Monat.Die Deaktivierung kann man selbst online in der Servicewelt von Drillisch durchführen. Drillisch informiert aber rechtzeitig, bevor man sein inkludiertes Datenvolumen erreicht hat, sodass man noch reagieren kann.Kunden haben die Wahl zwischen einem Laufzeitvertrag über 24 Monate oder ohne Mindestvertragslaufzeit. In beiden Fällen gibt es eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Die monatlichen Grundkosten sind in beiden Fällen gleich. Bei dem Laufzeitvertrag spart man sich dabei nur noch den einmaligen Bereit­stell­ungspreis. Der liegt ansonsten bei 19,99 Euro. Dazu gibt es einen Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme in Höhe von 6,82 Euro.Das Angebot ist nur für kurze Zeit zu haben . Man kann die Aktion bis 22. Dezember 11 Uhr buchen.Interessierte, die sich einen Laufzeitvertrag buchen, können dazu auch ein subventioniertes Smartphone wählen . Dabei gibt es derzeit neben der neuen iPhone 12-Familie auch viele andere topaktuelle Smartphones, zum Beispiel von Samsung, Huawei und Xiaomi.