O2 Unlimited Allnet Flat einen Monat gratis und unverbindlich testen

Passt O2 und sein Netz zu meinen Gewohnheiten? Diese Frage kann man sich jetzt kostenlos selbst beantworten. Mit der O2-Test­karte bekommt man ein Schnupperprogramm ohne Haken: 30 Tage Unlimited surfen mit Allnet-Flat, ohne Kosten, ohne Laufzeit.

Eines der besten Neukunden-Angebote aktuell

kostenlos und unverbindlich

0 Euro Anschlusspreis

0 Euro Grundgebühr

0 Euro Versandkosten

Keine Kündigung erforderlich: Laufzeit 30 Tage, Tarif endet automatisch

Unbegrenzte Daten (Inland) mit 4G und 5G (max. 500 MBit/s Down, 50 MBit/s Up)

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Jetzt O2 Free Unlimited Max Tarif kostenlos ausprobieren

dann läuft der Tarif automatisch aus.

Gute Anschlussmöglichkeiten

Für 0 Euro einen Monat lang das Netz testen

Man kann es mit der Neukundenwerbung auch wirklich einfach halten: O2 bietet unter der Überschrift Testkarte ein Angebot, bei dem man nicht nach einem Haken suchen muss. Die Idee: Interessierte Mobilfunknutzer können das O2 Netz in Deutschland in ihrem tatsächlichen Alltag einen Monat langerleben.Das Paket entspricht damit dem O2 Free Unlimited Max Tarif , für den der Anbieter für gewöhnlich 60 Euro im Monat berechnet - für einen kostenlosen Test-Tarif bekommt man hier also auf jeden Fall ein sehr ordentliches, tatsächlich unbegrenztes Angebot.Weitere Details: Der Tarif ist ausdrücklich für die Nutzung im Inland vorgesehen, im Ausland würden fürs Telefonieren und Surfen also Kosten anfallen - als kostenloser Urlaubstarif taugt das Angebot also leider nicht. Sonderrufnummern, Rufumleitungen, MMS oder SMS-Mehrwert-Dienste sollten ebenfalls vermieden werden, da für diese natürlich Kosten anfallen.Die Bestellung kann dann unter Angaben einer Bankverbindung erfolgen, dabei wird zwingend auch eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Das war's: kein weiteres Kleingedrucktes. Die O2-Testkarte wird kostenlos verschickt und kann 30 Tage in Handys, Smartphones, Tablets, Notebooks und mobilen Routern genutzt werden,Wer nach 30 Tagen gefallen an O2 gefunden hat, bekommt aktuell auch interessante Anschluss-Tarife geboten. Internet über LTE und 5G mit unbegrenztem Datenvolumen gibt es mit dem passenden LTE & 5G-Router zum Schnäppchenpreis und 12 Monate Netflix oder Sky Ticket aktuell bei den My Home-Tarifen ab 15 Euro im Monat.Bei den Datentarifen Internet-to-Go , perfekt als spontan nutzbarer Zweittarif, heißt es: flexible Laufzeit und Unlimited Daten oder einmal zahlen und 365 Tage 30 GB versurfen.