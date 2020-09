SIM.de Mega-Deal: 10 GB LTE-Tarif mit Flats für kurze Zeit unter 10 Euro

Bei SIM.de gibt es ab heute wieder einmal eine Tarifaktion, bei der der Preis schrumpft und das Angebot aufgebessert wird. Der Tarif LTE ALL 8 GB wird im Aktionszeitraum im Preis reduziert, darüber hinaus erhalten Kunden zwei GB zusätzliches Surfvolumen.

Aktion bei SIM.de: Weniger zahlen und mehr Datenvolumen bekommen

Sonst alles drin

SIM.de startet unter der Überschrift "Mega-Deal" ab sofort seine neue Tarifaktion, In­te­res­sier­te müssen sich dabei aber auf jeden Fall beeilen: Das Ende des Angebots ist bereits am Sonntag, den 13.09.2020 um 23:59 Uhr. Im Zentrum der Aktion steht dabei der Tarif LTE ALL 8 GB, der normalerweise für 14,99 Euro angeboten wird. Für die nächsten drei Tage wird der Preis jetzt sehr deutlich auf 9,99 Euro reduziert.Damit aber noch nicht genug: Als weiterer Bonus in der Tarifaktion wird das enthaltene Da­ten­vo­lu­men von 8 GB um weitere 2 GB aufgestockt - damit rutscht der Tarif im Aktions­zeit­raum unter die Grenze von einem Euro für ein GB Datenvolumen. Die Surfgeschwindig­keit gibt der Anbieter dabei mit "bis zu 50 MBit/s" an. Ist das Volumen aufgebraucht greift eine Da­ten­au­to­ma­tik, die bis zu 3 mal 200 MB Datenvolumen für jeweils 2 Euro nachbucht, diese ist aber deaktivierbar.Wie bei solchen Tarifen mittlerweile üblich bietet auch der "Mega-Deal"-Tarif in Sachen Telefonie und SMS ein Rundum-Paket. Neben einer Flat für Gespräche und Kurznachrichten in alle deu­tschen Netze sind auch Aufschläge für Te­le­fo­nie­ren, SMS-Schreiben und Surfen im Ausland dank der "Flat EU-Ausland" nicht vorgesehen. Wählt man eine Vertrags­laufzeit von 24 Mo­na­ten, entfällt zudem die An­schlussgebühr von 19,99 Euro. Für die Rufnummern-Mitnahme gibt es bei Sim.de eine Kostenübernahme.