Sim.de-Deal mit Datenfokus: 10 GB + 60 Freiminuten für 6,66 Euro

Warum für eine Telefon-Flat bezahlen, wenn man sie eh nicht ausreichend nutzt? Das denkt sich auch Sim.de bei seinem aktuellen Angebot rund um die Mai-Light-Tarife. Wem 60 Freiminuten reichen, der kommt mit 10 GB Surfvolumen für 6,66 Euro pro Monat hier sehr günstig weg.

Im guten Bereich der attraktiven GB-Preis-Grenze

Laufzeitwahl wichtig

Flat Internet

10 GB LTE bis zu 50 MBit/s

60 Freiminuten in alle dt. Netze, dann 9,9 Cent/Minute

9,9 Cent/SMS in alle dt. Netze

EU-Ausland

Einfache Rufnummern-Mitnahme mit Kostenübernahme

O2-Netz

Aktionsende: 01.06.2021 um 11 Uhr

10 GB + 60 Min. im Telefonica-Netz für 6,66 €

Sim.de

Wenn man sich den sehr umtriebigen Markt der Mobilfunktarife aktuell genau anschaut, kristallisiert sich für den GB-Preis eine klare Grenze heraus: Wirklich attraktiv wird es bei Tarifen mit einem Preis von unter einem Euro pro Gigabyte. Natürlich muss bei dieser Rechnung auch noch das übrige Leistungsspektrum berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht bietet Sim.de mit seinem aktuellen Mai-Light-Tarif ein durchaus interessantes Paket.Wichtigstes Merkmal: Hier wird ganz bewusst an den oft üblichen Flatrates für Telefonie und SMS gespart. In einer Zeit von unzähligen Kontaktwerkzeugen ein Abstrich, den manch einer wohl, je nach eigenem Kommunikationsverhalten, sehr gut verschmerzen kann - zumindest die Statistik spricht wenig überraschend dafür, dass Deutsche immer weniger traditionell telefonieren und simsen. Im Alltag heißt das bei diesem Tarif: 60 Freiminuten im Monat und 9,9 Cent pro SMS.Der für viele wohl interessantere Teil des Tarifs: Sim.de gewährt hier 10 GB Surfvolumen mit bis zu 50 MBit/s. Der Mobilfunkanbieter realisiert alle seine Tarife über den Netzverbund von Telefónica, im bereitgestellten Netzcheck könnt ihr euch sehr schnell einen Überblick verschaffen, wie es mit der Abdeckung in eurer Region bestellt ist. Wichtiges weiteres Detail: Nach verbrauchtem Inklusiv-Datenvolumen zieht hier ohne Einflussnahme eine Datenautomatik: 3 Mal pro Monat 300 MB für jeweils 2 Euro. Danach kann jede weitere Aufstockung aktiv veranlasst werden. Wer mit 10 GB auskommt, fährt aber klar besser, die Möglichkeit zur Deaktivierung der Option zu nutzen.Zu guter Letzt muss man sich bei dem Angebot noch in Sachen Bereitstellungspreis entscheiden. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten wird diese gestrichen, wer den Tarif lieber deutlich flexibler nutzen will, der zahlt einmalig 19,99 Euro. Allerdings gilt es auch hier wieder ein wichtiges Detail zu beachten: Sim.de legt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten fest, die übliche Beschreibung "Ohne Vertragslaufzeit" ist hier also nicht zutreffend.Hat man die beschriebenen Tarifdetails bedacht und passen diese zum eigenen Nutzungsverhalten, dann wird beim Sim.de Mai-Light-Tarif mit einem Monatspreis von 6,66 Euro definitiv ein interessantes Paket geboten - allerdings nur bis zum 01.06.2021 um 11 Uhr, man sollte sich also schnell entscheiden.