Samsung Internet: URL-Leiste lässt sich an unteren Rand verschieben

Schon vor Jahren hatte Microsoft den mobilen Edge-Browser mit der Möglichkeit, die Adressleiste am unteren Rand zu platzieren, ausgerüstet. Nachdem Apple das Feature vor kurzem übernommen hatte, lässt sich die Funktion nun auch in Samsungs mobilem Browser finden.

Update mit drei weiteren Neuerungen

Samsung

Vor kurzem wurde eine Aktualisierung für Samsung Internet zur Verfügung gestellt. Mit der Version 16.0.2.19 können die Nutzer die URL-Leiste am unteren Rand anzeigen lassen. Somit lässt sich der Browser besser mit einer Hand bedienen. Vor allem bei großen Smartphones ist es schwierig, den oberen Rand zu erreichen, ohne beide Hände zu verwenden. Die Nutzer können in den Einstellungen festlegen, an welcher Position die Leiste angezeigt werden soll.Neben der Option, die Adressleiste an den unteren Rand zu verschieben, enthält das neueste Update drei weitere Funktionen. Wenn eine Webseite angefordert wird, versucht der Browser nun, eine sichere Verbindung zu priorisieren und eine verschlüsselte Verbindung herzustellen. Außerdem wurde das Anti-Tracking-Feature verbessert, sodass unsichtbare Bilder blockiert und nicht mehr zum Tracken genutzt werden können. Darüber hinaus wurden die Vorschläge in der URL-Leiste optimiert.Auf den meisten Samsung-Smartphones dürfte der Webbrowser bereits vorinstalliert sein. Wer ein Gerät von einem anderen Hersteller verwendet, kann die App aus dem Google Play Store herunterladen. Samsung Internet bringt einen integrierten Adblocker, einen Dunkelmodus sowie verschiedene Erweiterungen wie einen Übersetzer mit sich. Natürlich steht die Software wie die meisten mobilen Internet-Browser kostenlos zum Download bereit.