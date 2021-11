Autofahrer enttäuscht: Spotify "Car View"-Modus wird eingestellt

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify stellt den erst im Jahr 2019 vorgestellten "Car View"-Modus ein und sorgt damit bei vielen Nutzern für Frustration. Auf Autofahrten bot man mit ihm eine vereinfachte Oberfläche für eine nahezu ablenkungsfreie Steuerung der Musik an.

Car Thing als Alternative?

Wer sein Android-Smartphone oder iPhone nicht mit Diensten wie Android Auto und Apple CarPlay verbindet oder aber ein älteres Kraftfahrzeug ohne ebendiese Plattformen besitzt, der konnte bisher auf den praktischen "Car View"-Modus von Spotify zurückgreifen. Mit diesem war es bisher möglich, Songs und Playlists durch ein vereinfachtes Interface zu steuern, ohne dass der Fahrer übermäßig vom Straßenverkehr abgelenkt wird. Doch damit soll nun Schluss sein, wie unter anderem die Kollegen von Android Police berichten.In den US-amerikanischen Spotify-Foren melden erste Nutzer bereits das Fehlen der Funktion in den mobilen Apps des Musik-Streaming-Dienstes und das Unternehmen bestätigt die anfänglichen Vermutungen."Wir können bestätigen, dass wir die Car View-Funktion einstellen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir die Art und Weise, wie unsere Nutzer Spotify während der Fahrt hören, nicht verbessern wollen. Ganz im Gegenteil, wir erforschen aktiv eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, um das beste Hörerlebnis im Auto zu bieten. Betrachten Sie die Einstellung der Autoansicht als etwas, das passieren muss, um Platz für neue Innovationen zu schaffen, die in Zukunft kommen werden."Ob und wann eine Alternative zum "Car View"-Modus kommt, ist bisher nicht bekannt. Ebenso könnte in den Raum gestellt werden, dass die Funktion eingestellt wurde, um den Abverkauf des im Frühjahr vorgestellten Spotify Car Thing anzukurbeln, einem optionalen Bildschirm für die Nutzung im Auto, der via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden wird, das wiederum mit den integrierten Lautsprechern des Fahrzeuges kommuniziert. Bisher ist Car Thing allerdings nur in den USA erhältlich.