Ikea Vappeby: Mobile Lautsprecher-Lampe mit Spotify Tap in Arbeit

Das schwedische Möbelhaus Ikea arbeitet an einer neuen Kombination aus Bluetooth-Lautsprecher und smarter Lampe. Unter dem Namen "Vappeby" wurde der kabellose Speaker mit dediziertem Spotify Tab-Button bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde angemeldet.

Viele Fragen zum Lautsprecher-Pilz bleiben (noch) offen

Viktor Hanacek / Picjumbo

Ikea ist bekannt für sein Smart-Home-Lineup, zu dem unter anderem die Symfonisk-Lautsprecher gehören, die als klassische Speaker, verbaut in Bilderrahmen oder Lampen verkauft werden und in Kooperation mit Sonos entstanden. Mit "Vappeby" soll das Unternehmen derzeit an einer neuen kabellosen Variante arbeiten, die als Lautsprecher-Lampe via Bluetooth angesteuert und mobil genutzt werden kann.Wurde das Segment der portablen Lautsprecher bisher von Ikeas Eneby-Baureihe ab circa 20 Euro vergleichsweise preiswert abgedeckt, könnte sich "Vappeby" eher im oberen Mittelklasse- oder Premium-Bereich als mobile Alternative zu den Symfonisk-Produkten einordnen. Ein Preis für den pilzartigen Speaker gab man bisher jedoch ebenso wenig bekannt, wie Details zur Markteinführung oder den finalen Namen.Aus Dokumenten der US-amerikanischen Federal Communications Commission (via The Verge ) geht jedoch hervor, dass Ikea seinen neuen mobilen Lautsprecher mit einem dedizierten Spotify Tab-Button ausstatten wird. Dieser ermöglicht es, auf anderen Geräten pausierte Songs direkt fortzusetzen oder vorgeschlagene Spotify-Playlists auf Knopfdruck zu starten. Weiterhin meldet Ikea bei der FCC , dass "Vappeby" nach IP65-Standard gegen Wasser und Staub geschützt ist und auch als Outdoor-Speaker eingeordnet werden kann.Die Akkulaufzeit des Lampen-Lautsprechers soll bis zu 13 Stunden betragen, wenn Lautstärke und Helligkeit des 20 Lumen-Leuchtmittels (2700K, warmweiß) bei jeweils 50 Prozent liegen. Aufgeladen werden soll der Ikea Vappeby zeitgemäß via USB-C. Ob das Möbelhaus für dieses Produkt erneut mit Sonos kooperiert, bleibt abzuwarten.