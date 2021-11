Facebook & Instagram: Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vor 2023

Während WhatsApp-Nutzer Chats via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versenden können, werden die Konversationen auf Facebook und Instagram unverschlüsselt übertragen. Nun hat sich Meta zu dem Thema geäußert. Das Feature wird nicht vor 2023 in die sozialen Netzwerke integriert.

Feature wurde schon vor längerer Zeit angekündigt

Verschlüsselung war für 2022 geplant

Vor einiger Zeit hatte der nun in Meta umbenannte Social-Media-Konzern Facebook angekündigt, dass die Plattform zukünftig mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgestattet werden soll. Damals wurde aber noch kein konkreter Zeitpunkt für die Umsetzung genannt. Das Unternehmen hat jetzt betont, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Meta hat bestätigt, dass das Feature nicht im nächsten Jahr, sondern erst 2023 in die beiden Social-Media-Dienste Facebook und Instagram eingebaut wird.Das hat Metas Sicherheitsmanagerin Antigone Davis gegenüber The Telegraph (via Betanews ) bestätigt. Ursprünglich hatte Meta Pläne, die Umstellung auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch im nächsten Jahr abzuschließen. Die Entwickler möchten sich die zusätzliche Zeit nehmen, um bei der Umsetzung "alles richtig zu machen". Vor allem Politiker sprechen sich gegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen aus und fordern Hintertüren, sodass sich Straftaten weiterhin aufdecken lassen.Antigone Davis weist die Kritik zurück und betont, dass Meta trotz einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Lage sein wird, eine missbräuchliche Nutzung seiner Plattformen aufzudecken. Unverschlüsselte Informationen und Aktivitätsberichte sollen hierfür in den meisten Fällen ausreichen, sodass die Auflagen der Behörden trotz Verschlüsselung erfüllt werden.