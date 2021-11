Neuer Name, neues Logo von Facebook und Meta: Alles nur geklaut?

Vergangene Woche hat Facebook bekannt gegeben, dass man seinen Namen ändert bzw. eine neue Muttergesellschaft kreiert : Meta. Dazu gab es auch ein neues Logo. Doch gleich mehrere Unternehmen werfen dem Social-Media-Riesen vor, Name und Logo "geklaut" zu haben.

Von Facebook-Anwälten "bedrängt"

Logos zum Verwechseln ähnlich

Facebook ist jetzt Meta. Das hat Mark Zuckerberg vor knapp einer Woche bekannt gegeben. Allerdings konnte man schon bei der Vorstellung zum Schluss kommen, dass weder der Name noch das Logo furchtbar originell sind. Und tatsächlich haben sich mittlerweile Unternehmen zu Wort gemeldet, die behaupten, dass Facebook bei ihnen (zu) gut hingesehen hat bzw. sie früher dran waren.Dazu zählen einerseits Unternehmen namens Meta Company sowie Meta PC andererseits das Berliner Startup Newsenselab, letzteres hat ein App namens M-sense, dessen Logo dem von Meta/Facebook zum Verwechseln ähnlich sieht.Im Fall von Meta Company schreibt das Unternehmen aus Chicago auf seiner Seite: "In den letzten drei Monaten haben uns die Anwälte von Facebook gedrängt, unseren Namen an sie zu verkaufen. Wir haben ihr Angebot aus mehreren Gründen abgelehnt. Das niedrige Angebot würde nämlich nicht die Kosten für die Änderung unseres Namens decken, und wir bestanden darauf, den Kunden und seine Absichten zu kennen, was sie nicht preisgeben wollten."Mittlerweile wisse man, was die Anwälte mit dem Namen wollten, und Meta Company hat auch rechtliche Schritte angekündigt. Allerdings muss man hier wohl erst sehen, ob der Anspruch wirklich gerechtfertigt ist. Denn es ist nicht klar, was die Meta Company eigentlich macht, die Social-Media-Kanäle wurden auch erst in diesem Oktober eingerichtet.Handfester ist die Faktenlage im Fall von Meta PC: Wie TMZ berichtet, besteht das Unternehmen aus Arizona seit einem Jahr und verkauft Desktop-Rechner, Laptops, Tablets und Software. Im August hat Meta PC auch einen Trademark beantragt. Klagen wollen die Gründer (noch) nicht, sie wollen den Namen aber nicht unter 20 Millionen Dollar verkaufen.Auch beim Logo gibt es einen "Konkurrenten", nämlich das Berliner Startup Newsenselab. Dieses bietet eine digitale Gesundheitsanwendung namens M-sense Migräne und deren Logo gleicht dem von Facebook/Meta fast eins zu eins. Die App besteht seit Dezember 2020 und das Unternehmen schreibt, dass man "wahrscheinlich gezwungen" sei, das Produktlogo der Migräne-App zu ändern.Es ist in allen Fällen aber unwahrscheinlich, dass Zuckerbergs Meta den Namen ändern muss, es ist sicherlich nicht eine Frage des Ob, sondern nur des Wieviel. Denn für ein entsprechendes "Kleingeld" lassen sich die Unternehmen sicherlich vom Verzicht auf Ansprüche überzeugen.