Neue Posts zuerst: Instagram bekommt Option für chronologischen Feed

Meta Platforms lenkt nach Jahren der Kritik ein. Das Unternehmen will in Kürze seinen Nutzern wieder die Möglichkeit geben, Instagram-Posts in einem zeitlich geordneten Feed angezeigt zu bekommen. Dies teilte der Konzern heute mit.

Nutzer sollen Erlebnis nach eigenen Bedürfnissen verbessern können

Meta Platforms

Instagram-User bekommen ihren chronologischen Feed zurück. Mehr als fünf Jahre nach der Abschaffung des einfachen, zeitlich geordneten Feeds bei Instagram, will Meta Platforms diese Option wieder zugänglich machen. Der Konzern reagiert damit offenbar auf die teils massive Kritik an der lange verwendeten Taktik, die Reihenfolge von Instagram-Posts von seinen Algorithmen bestimmen zu lassen.In einem heute veröffentlichten Blog-Eintrag erklärte Instagram, dass man zwei Optionen einführen will, bei denen der Feed künftig nach "Following" und "Favorites" geordnet angezeigt werden soll. Die "Following"-Option funktioniert dabei ganz so, wie es bei 2016 üblich war: die Inhalte werden in umgedreht chronologischer Form angezeigt, die neuesten Eintrage tauchen also als Erstes auf.Mit der Option "Favorites" können die Nutzer bis zu 50 Accounts festlegen, deren Inhalte sie an einer höheren Stelle in ihrem Feed angezeigt bekommen wollen. Durch die neuen Optionen wolle man den Nutzern die Möglichkeit geben, sich bei der Verwendung von Instagram wohl zu fühlen, so das Unternehmen. Sie sollten ihr Nutzungserlebnis deshalb so gestalten können, wie es ihnen am Besten gefällt, hieß es weiter.Wer seinen Feed künftig in zeitlich geordneter Form angezeigt bekommen will, muss diese Option in den Einstellung von Instagram zunächst eigenhändisch aktivieren. Interne Daten von Instagram zeigen angeblich, dass die Zufriedenheit der Nutzer mit dem durch Algorithmen zusammengestellten Inhalten in ihren Feeds durchaus höher sein soll als bei der klassischen chronologischen Reihenfolge.Instagram will mit den beiden neuen Optionen nun offenbar einen Spagat zwischen den Interessen von sehr aktiven Nutzern und der breiten Masse der Nutzer sowie den kommerziellen Nutzern seiner Plattform schaffen.