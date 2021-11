Xbox One & Series X: November-Update jetzt verfügbar - Das ist neu

Microsoft startet ab sofort mit der Verteilung des November-Updates für Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem eine neue Controller Firmware, der Beta-Start des Cloud-Gaming und neue Optionen für Farbfilter sowie barrierefreies Spielen.

Breite Verteilung des Cloud Gaming im Game Pass und neue Xbox-Optionen

Xbox Series X-Konsole jetzt sofort lieferbar!

Das neue Firmware-Update für Xbox Wireless Controller mit Bluetooth, den Elite Series 2 und den Adaptive Controller soll laut Microsoft Next-Gen-Funktionen enthalten, die bisher nur auf den für die Xbox Series X|S optimierten Gamepads vorhanden waren. Dazu gehören eine bessere geräteübergreifende Konnektivität und eine geringere Latenz. Hierfür werden jetzt das Bluetooth Low Energy-Profil und der so genannte Dynamic Latency Input (DLI) genutzt. Ebenso soll der Wechsel zwischen einem Bluetooth-Host (z.B. Smartphones) und einem Xbox Wireless-Host (z.B. Konsolen) schneller vonstatten gehen.Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate können sich nach einer langen Testphase unter Xbox-Insidern zudem darüber freuen, dass Microsoft die Cloud Gaming-Beta (xCloud) nun final für alle Xbox One- und Xbox Series X|S-Systeme verteilt. Spiele die bisher exklusiv für die Next-Gen-Konsolen entworfen wurden (z.B. The Medium) können so auf ältere One-Geräten gestreamt werden. Auch der beliebte Microsoft Flight Simulator soll Anfang 2022 für das Cloud Gaming freigegeben werden. Der größte Vorteil liegt aber vor allem darin, dass keine Downloads, Installationen oder Updates notwendig sind, um Spiele in Series X-Qualität über das Internet abzurufen. Eine passende Bandbreite jedoch schon.Weiterhin stellen die Redmonder verbesserte Farbfilter auf der Xbox Series X|S bereit, die vor allem Spieler mit Farbenblindheit oder Farbsehschwäche helfen sollen, ältere Titel zu spielen, die bisher nicht auf diese Faktoren optimiert wurden. Abseits davon ist die Rede von einem "optimierten Audioerlebnis" für alle Xbox-Konsolen . Dafür wurden diverse Szenarien geschaffen, wie zum Beispiel die Stummschaltung der TV-Lautsprecher beim Anschluss eines Headsets. Abschließend stellt man Entwicklern neue Zugänglichkeitsfunktionen bereit, um die Barrierefreiheit für alle Spieler noch einfacher zu gestalten.