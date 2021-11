Microsoft: Die Wiederbelebung alter Xbox-Spiele hat jetzt ein Ende

Mit der Vorstellung von 70+ Titeln soll bei Microsoft die Aufbereitung alter Spiele für die Xbox Series X|S und Xbox One enden. Es ist von einer finalen Ergänzung die Rede, die das abwärtskompatible Lineup komplettiert. Die Aufnahme weiterer Games scheint nicht geplant zu sein.

Peggy Lo, Compatibility Program Lead, Xbox: "Die beständigen Nachfragen der Fans nach bestimmten Titeln und Erweiterungen haben unser Team ermutigt, sich mit den kreativen Köpfen hinter den Originalen zusammenzutun, um Tausende von Spielen aus über vier Xbox-Generationen für die Zukunft zu erhalten. Aus rechtlichen und technischen Gründen haben wir jetzt die Grenzen unserer Möglichkeiten ausgeschöpft, weitere Spiele aus der Vergangenheit in unseren Katalog aufzunehmen."

Im Zuge der Feier zum 20-jährigen Xbox-Jubiläum kündigt Microsoft über 70 abwärtskompatible Spiele aus den Zeiten der Xbox 360 und der originalen Xbox an, die ab sofort mit den aktuellen Konsolen Xbox One und Xbox Series X|S kompatibel sind. Zeitgleich scheint es das Finale der Portierung alter Spiele zu sein, da die Redmonder an rechtliche und technische Grenzen stoßen sollen, wie man im jüngsten Blog-Beitrag erfährt.Es ist somit davon auszugehen, dass in naher Zukunft keine weiteren Titel auf der Liste abwärtskompatibler Spiele landen werden, die laut Microsoft bereits "Tausende von Spielen" enthält. Ein Großteil der Games profitiert vor allem von den Funktionen der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S.Features wie Auto-HDR, eine verbesserte Auflösung bis hin ins 4K-Format und schnelle Ladezeiten danke SSDs sind hier ebenso verfügbar wie ein FPS-Boost auf 60+ FPS für viele Spiele.Zu den neuen Retro-Titeln gehören seit dieser Woche unter anderem die gesamte Max Payne-Reihe, das F.E.A.R.-Franchise, Skate 2, Dead or Alive Ultimate und Star Wars: Jedi Knight II. Wer diese Spiele in physischer (Disc) oder digitaler Form besitzt, kann mit ihnen sofort auf der Xbox One oder Xbox Series X|S starten. Zusätzlich sollen diese zeitnah im Microsoft Store zum Kauf angeboten werden.