Virtuelles Museum für alle Höhen und Tiefen der Xbox-Ära gestartet

Microsoft feiert dieser Tage den 20. Geburtstag der Xbox-Konsole und dafür lässt man sich diverse Aktionen einfallen. Die Neueste ist ein virtuelles Museum, in dem man seinen persönlichen Highlights sowie auch alle Höhe- und auch Tiefpunkte der Xbox-Geschichte erleben kann.

Alle Xbox-Konsolen, Halo und mehr

Am 15. November 2001 wurde die allererste Xbox-Konsole veröffentlicht und seither ist Microsoft neben Sony und Nintendo einer der drei großen Namen im Konsolengeschäft. Das feiert der Redmonder Konzern dieser Tage auch gebührend und hat aus diesem Anlass etwas überraschend den Multiplayer-Teil von Halo Infinite vorab freigegeben.Doch das ist nicht alles, denn man feiert 20 Jahre Konsolen-Gaming auch in Form eines virtuellen Museums . Dieses kann jeder über den Browser besuchen und tatsächlich auch begehen. Denn jeder bekommt hier in einem "Metaverse"-ähnlichen Stil einen Avatar und kann so die virtuellen Räume durchstreifen.Dabei gibt es einen Raum für jede der bisherigen Konsolen, dazu kommt ein eigener "Flügel", der dem Shooter Halo gewidmet ist und schließlich auch noch ein Raum für die persönlichen Erfolge, Statistiken und wissenswerten sowie kuriosen Fakten der eigenen Xbox-Karriere des Spielers.In den Räumen gibt es diverse schwebende Tafeln, die die wichtigsten Stationen der Geschichte erläutern. Einige können auch besucht werden, indem man in einen blauen Kreis am Boden tritt und auf Enter drückt. Dann öffnen sich Seiten, die weiterführende Informationen oder Videos bieten. Microsoft feiert hier natürlich vor allem Erfolge und sonstige Meilensteine, man verschweigt aber auch nicht Fehlschläge, allen voran den berühmten "Red Ring of Death", den es seinerzeit bei der Xbox 360 gab.Insgesamt kann man 132 solcher "Momente" erleben. Die Museumsräume besucht man übrigens nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Allerdings erscheinen die anderen Anwender als völlig anonyme Avatare, man bekommt nicht einmal deren Gamertags zu sehen - was etwas schade ist.