Halo Infinite: Launch-Trailer zur Multiplayer-Beta für PC und Xbox

Halo feiert seinen 20. Geburtstag, die Geschenke gibt es jedoch für die Fans: Die Multiplayer-Beta von Halo Infinite ist nämlich ab sofort auf dem PC und der Xbox Series X/S kostenlos spielbar . Wer möchte, kann also bereits deutlich früher als gedacht in die erste Season einsteigen. Zum Start gibt es einen neuen Trailer.Im Rahmen der Beta kann der Multiplayer im vollen Umfang gespielt werden, es sind also sämtliche Karten und Spielmodi verfügbar. Auch der Battle Pass von Season 1 (Heroes of Reach) ist bereits integriert - zusätzlich erworbene Inhalte werden natürlich auch in die finale Version übertragen, die am 8. Dezember 2021 zusammen mit der Kampagne erscheint.Die Multiplayer-Beta kann ab sofort bei Steam und im Microsoft-Store heruntergeladen werden. Wer den rund 26 GB großen Download noch scheut, kann in Form des Season-One-Launch-Trailers zunächst einen Blick darauf werfen, was ihn im Multiplayer erwartet.