Remedy und Rockstar bringen Max Payne als Doppel-Remake zurück

Der Name Max Payne dürfte heute nicht mehr allen Spielern ein Begriff sein, sondern vor allem den Älteren unter uns. Doch diese werden bei dessen Erwähnung glühende Augen bekommen. Vor allem jetzt: Denn Remedy Entertainment hat sich mit Rockstar zu Remakes geeinigt.

Max Payne 1 und 2 werden eins

Remedy

Max Payne, Ex-Polizist, der das Gesetz nach dem Mord an seiner Familie selbst in die Hand nimmt, ist eine Kultfigur. Denn das Spiel hat nicht nur das Neo-Noir-Genre dem Gaming nähergebracht, sondern auch die so genannte Bullet Time eingeführt. Diese Slow-Motion-Optik war erstmals im Science-Fiction-Film The Matrix zu sehen, Entwickler Remedy machte sie zu einem bedeutenden Element im Gaming - diese Spielmechanik ist seither in schier unzähligen Titeln zu finden.Als kultig gelten die beiden ersten Teile. Max Payne 3, das bei Rockstar Games entstand, ist zwar ein gutes bis sehr gutes Spiel, an den besonderen und auch düsteren Reiz der Remedy-Versionen kamen die Grand Theft Auto-Macher aber nicht heran. Der finnische Entwickler Remedy hat zwar beratend am dritten Teil mitgewirkt, hatte aber ansonsten nicht viel Einfluss auf das Spiel.Doch nun gibt es gute Nachrichten für die Fans der ersten Stunde(n). Denn Remedy und Rockstar haben bekannt gegeben , dass man Remakes von Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne entwickeln wird. "Wir waren begeistert, als unsere langjährigen Freunde von Remedy an uns herantraten, um ein Remake der ursprünglichen Max Payne-Spiele zu machen", sagte dazu Rockstar Games-Co-Gründer und -Chef Sam Houser.Houser weiter: "Wir sind große Fans der Arbeit, die das Remedy-Team im Laufe der Jahre geleistet hat, und wir können es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen." Ähnlich äußerte sich Remedy-CEO Tero Virtala: "Max Payne hat schon immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Mitarbeiter von Remedy eingenommen, und wir wissen, dass die Millionen von Fans weltweit genauso denken."Remedy wird die beiden Teile als einen einzigen Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S entwickeln, dabei soll die proprietäre Northlight-Engine zum Einsatz kommen. Das Projekt ist derzeit im Entwicklungsstadium, ein geplantes Veröffentlichungsdatum liegt deshalb noch nicht vor.