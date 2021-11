Microsoft Store erlaubt bald freie Installation von Games sowie Mods

Der Microsoft Store fristete bei Spielen lange ein Statistendasein, denn es gab eigentlich kaum einen Grund, diesen zu nutzen. Das hat sich mit dem Xbox Game Pass für PC grundlegend geändert, denn seither landen viele Spiele per Store auf den Rechnern der Game Pass-Abonnenten.

Mods für alle

So sehr der Microsoft Store als Spiele-Plattform vom Spiele-Abo des Redmonder Konzerns profitiert hat, so unpraktisch war bisher das Handling. Denn zwar konnte man schon bisher bei der Installation auswählen, auf welchem Laufwerk ein Spiel landen soll, mehr aber auch nicht.Doch das wird sich demnächst ändern: Denn wie The Verge in Erfahrung bringen konnte, wird man schon bald auf die Installationsordner zugreifen können. PC-Spieler werden dadurch nicht nur die Spieldateien mehr oder weniger frei verschieben können, sondern auch wesentlich mehr Möglichkeiten zu Modifikationen von Spielen haben.Die Informationen waren zunächst nicht offiziell, The Verge-Redakteur Tom Warren hat aber zweifellos beste Kontakte nach Redmond und berief sich auf "mit den Plänen von Microsoft vertrauten Quellen". Demnach werde gerade intern ein Update für die Xbox-App für Windows getestet, dieses soll den bisher beschränkten WindowsApps-Ordner öffnen.Das wird auch deutlich mehr Mod-Möglichkeiten schaffen. Zwar sind schon jetzt Modifikationen von Games möglich, allerdings ist das auf einige wenige Spiele beschränkt. Auch Backups werden durch diese Öffnung wesentlich erleichtert. Andere PC-Launcher wie Steam oder Battle.net erlauben das schon lange, künftig wird aber auch die neue Xbox-App die Option bieten, Installationen zu verifizieren und zu reparieren.Microsoft hat das mittlerweile auch bestätigt: "Mit großartigen PC-Spielen wie Back 4 Blood, Age of Empires 4, Forza Horizon 5 und Halo Infinite , die am ersten Tag mit Game Pass erhältlich sind, wollten wir den Spielern mehr Möglichkeiten bieten, ihr Erlebnis in der Xbox-App anzupassen", sagte Xbox-Manager Jason Beaumont.