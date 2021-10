Disney+ kommt bald zu Windows 11 und in den neuen Microsoft Store

Disney+ reiht sich in die Liste der Drittanbieter-Apps ein, die im neuen Microsoft Store verfügbar sein werden. Laut Medienberichten steht die App kurz vor dem Start. Damit wird es dann für Windows-Nutzer die Streaming-Inhalte auch mit höherer Auflösung auf dem PC geben.

Bessere Qualität

Das berichtet das Online-Magazin MS Poweruser . Die Disney+ App wird demnach schon bald im Microsoft Store und für Windows 11 verfügbar sein. Der Start soll zum 5. Oktober, also zum Release-Termin der neuen Windows-Version geplant sein. Es scheint, als würden immer mehr Entwickler mit ihren Apps das neue Angebot von Microsoft annehmen und sich dem neuen Store anschließen. Der Konzern verspricht dabei, keine Store-Gebühren zu verlangen, was die Plattform, was die möglichen Einnahmen betrifft, natürlich überaus attraktiv macht. Einige große Anbieter wie Amazon und Epic gehören bereits zu denen, die mit an Bord sind und ihre Angebote für Windows 11 optimiert haben.Disney+ soll sich dem nun auch angeschlossen haben, was vorwiegend bestehende Abonnenten freuen dürfte. Bisher konnten diese Nutzer unter Windows 10 nur über einen Browser auf den Streaming-Dienst zugreifen, aber in Windows 11 wird es eine eigene App geben.Das Schauen der Disney-Inhalte über die Website im Browser hattet bisher hauptsächlich den großen Nachteil, dass die Qualität auf 720p begrenzt war. Die Inhalte selbst stehen aber auch in 1080p und 4K zur Verfügung, waren aber so nicht mehr zugänglich. Das soll sich schon bald ändern. Die Disney+ App soll laut den Medienberichten verfügbar sein, sobald Windows 11 auf den Markt kommt. Der Start von Disney+ als App wird nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch alles kommen wird.Microsoft hat bisher noch nicht viel verraten, doch es wird erwartet, dass in der kommenden Woche weitere Informationen für die Möglichkeiten mit dem neuen Store veröffentlicht werden.