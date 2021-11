Notruf: Massive Ausfälle bei der 110 und 112 in vielen Bundesländern

In einer ganzen Reihe von Bundesländern ist am heutigen frühen Morgen der Notruf ausgefallen. Weder über die 110 noch über die 112 waren die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr erreichbar. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit.

Alternative Nummern eher unbekannt

Von den Ausfällen waren die Flächenländer Brandenburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Saarland betroffen. Hinzu kamen die Städte Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt am Main. Hier wurde von den offiziellen Stellen versucht, die Bürger zumindest über die Warn-Apps der Sicherheitsbehörden über die Probleme zu informieren.Kurzfristig stellte man außerdem andere Kanäle um, um auf Notrufe reagieren zu können. In Berlin setzte man hier beispielsweise auf das Bürgertelefon der Polizei, das unter der Nummer 030 46644664 erreichbar ist, diese Nummer dürfte zumindest einigermaßen bekannt sein, da sie auf den meisten Einsatzfahrzeugen der Behörde steht.Denn die allgemeine Empfehlung lautete ansonsten erst einmal, bei Bedarf die normale Festnetznummer der nächsten Dienststelle anzurufen. Das ist in echten Notfällen allerdings nicht besonders hilfreich, da wahrscheinlich so gut wie niemand den Telefonanschluss der örtlichen Polizei kennt. Die Notlage darf hier entsprechend nicht zu groß sein, damit man noch die Ruhe hat, die fragliche Nummer beispielsweise im Internet herauszusuchen.Wodurch die Probleme verursacht wurden, ist noch unklar. Für den Betrieb der Notrufe ist in den meisten Fällen die Deutsche Telekom zuständig und angesichts dessen, dass so viele Regionen betroffen waren, ist anzunehmen, dass im Netz des Konzerns etwas schiefgelaufen ist. Nach und nach können die meisten Behörden wieder Entwarnung geben. In Berlin beispielsweise ist der Polizei-Notruf am Morgen bereits wieder hergestellt gewesen, während die 112 der Feuerwehr noch länger mit Problemen zu kämpfen hatte.